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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق دورة تصميم الحقيبة التدريبية بمركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن الدكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس عن إنطلاق دورة تصميم الحقيبة التدريبية بإعتماد جامعة عين شمس ومركز تعليم الكبار وباوندليس للتدريب وريادة الأعمال، وسوف تعقد الدورة اونلاين ، مدة الدورة: 3 أيام في الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر 2021، (3) أيام (الخميس والجمعة والسبت) من الساعه السادسة إلى العاشرة مساء عبر تطبيق زوم.

وأضاف الدكتور إسلام السعيد ان  محتويات الدورة تتكون من ( مفهوم الحقيبة التدريبية وأهميتها، تصنيف الحقائب التدريبية وأهدافها،مكونات وعناصر الحقائب التدريبية ، خصائص الحقائب التدريبية الفعالة، الخطوات الرئيسية لإعداد الحقيبة التدريبية، معايير جودة الحقيبة التدريبية، تصميم إجراءات الجلسات التدريبية، تطبيقات وتصميم نماذج لحقائب تدريبية متنوعة،  إعداد أدوات تقويم الحقائب التدريبية).

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الجدير بالذكر تم اختتام دورة إعداد مدربي تعليم الكبار التي نظمها مركز تعليم الكبار لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية جامعة عين شمس .


حيث قام المركز بتدريب كوكبة من السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكلية التربية ضمن ختام دورة إعداد المدربين TOT في مجال تعليم الكبار التي نظمها مركز تعليم الكبار جامعة عين شمس في الفترة من 26 إلى 30 سبتمبر 2021؛ برعاية الأستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،، والأستاذ الدكتور عاشور عمري رئيس هيئة تعليم الكبار، والأستاذ الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية، وبإشراف دكتور إسلام السعيد مدير مركز تعليم الكبار ومنسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية، ود.صهيب شحتة مدير وحدة محو الأمية بكلية التربية، وتأكيدًا لدور مركز تعليم الكبار بالجامعة في تأهيل أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم للعمل في مجال تعليم الكبار.

جامعة عين شمس مركز تعليم الكبار دورة إعداد مدربي تعليم الكبار كلية التربية جامعة عين شمس هيئة التدريس ومعاونيهم

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