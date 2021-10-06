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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بنات عين شمس تعلن تعليمات مهمة للطالبات الراغبات في التحويل الي انتظام

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أكدت الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس  أنه سوف يتم غلق باب التحويل من انتساب إلى انتظام لطلاب الفرقة الثانية والثالثة والرابعة .


وأشارت الدكتورة أميرة الى أنه يمكن للطلاب معرفة جداول الفصل الدراسي الأول من خلال الموقع الرسمي للكلية ومتابعته لمعرفة كافة المستجدات .

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وأضافت الدكتور أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس خلال تصريحاتها لـ صدي البلد أنه تم وضع 3 خطط استباقية للعام الدراسي الجديد 2021_2022 وهي أن تتم عملية التعليم بالشكل المباشر مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وإلزام جميع منسوبي الكلية بارتداء الكمامة والالتزام بعملية التباعد.


أما عن الخطة الثانية سوف تسير العملية التعليمية بالشكل الهجين كما هو عليه العام الماضي مع تطوير البنية التحتية للكلية بالكامل استعدادا لكافة السيناريوهات التي يمكن أن تحدث وأما عن الخطة الثالثة وهي في أسوأ الظروف أن تتم العملية التعليمية من المنزل فقط، لافتة إلى أنه سوف يتم ذلك حسب تعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

الأعلى للجامعات بنات عين شمس كلية البنات جامعة عين شمس

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