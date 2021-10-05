بعد توجيهات الرئيس تطوير الخدمات المقدمة من المراكز البحثية.. جهود معهد بحوث الفلزات في التنمية وتدريب الكوادر الفنية



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



ووجه الرئيس، بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمي لأغراض العملية التنموية الشاملة في الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم في هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خاصةً ما يتعلق بربط البحث العلمي بجهود تعميق الصناعة الوطنية.

وعرض وزير التعليم العالي، دور المراكز والمعاهد البحثية في خطط التنمية على مستوى الدولة، حيث يتبع الوزارة 11 مركز أبحاث، فضلاً عن أكثر من 300 مركز ووحدة بحثية تابعة للوزارات والهيئات الأخرى وكذلك عدد من الشركات والمصانع.



وفي ذلك الإطار نستعرض لكم تفاصيل قد تعرفها للمرة الأولى حول مركز بحوث وتطوير الفلزات، والذي افتتح منذ العام 1973 حتى 1984 كان المركز أحد الشعب البحثية بالمركز القومى للبحوث ، إلى أن صدر القرار الجمهوري رقم 379 لسنة 1983 بإنشاء المركز و روعي أن يكون فى منطقة التبين بحلوان حيث تتركز معظم الصناعات الثقيلة بمصر .

و من أهم الخدمات التى يقدمها المركز ما يلي :

تحليل واختبارات الفلزات والسبائك والمعادن وتشمل التحاليل الكيميائية والفيزيائية والميكانيكية ومطابقة المواصفات وإصدار الشهادات المعتمدة لجودة المنتجات المعدنية .

استخدام خامات الثروة المعدنية المصرية فى الصناعات المختلفة بديلاً للخامات المستوردة .

مساعدة الشركات فى توفير قطع الغيار من السبائك الخاصة والعمل على توفير تكنولوجيا إنتاجها وتقييم أدائها .

نقل تكنولوجيا لحام كافة أنواع السبائك بأحدث التقنيات ، وتدريب وتأهيل المهندسين والفنيين واللحامين على كافة أنواع اللحام وإصدار شهادات تأهيل معتمدة .

خدمات التفتيش غير الإتلافى على كافة أنواع المعدات بالمصانع والشركات ومحطات الكهرباء .

تقديم الاستشارات الفنية فى اختيار السبائك المعدنية وملاءمتها لظروف التشغيل المختلفة وكذلك الإستشارات فى تحسين طرق الإنتاج وجودة المنتجات المعدنية بالإضافة إلى طرق تعظيم الإستفادة من الخامات المعدنية المصرية.

إعداد دراسات الجدوي الفنية – الاقتصادية للمشروعات .

إنتاج النماذج الأولية للمبتكرات من المعادن أو البلاستيك .

تدريب الكوادر الفنية من مهندسين وفنيين لرفع قدراتهم بالشركات والمصانع المصرية والعربية والأفريقية.

ومن بين أنشطة المعهد التي تقدم باستمرار تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي:



- دورة تدريبية فى مجال هندسة علم المواد:



أعلن الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات حول تنظيم المركز دورة تدريبية فى مجال هندسة علم المواد.

أشار إلى تنظيم المركز للدورة التدريبية بعنوان "هندسة المواد" فى مجال هندسة اللحام وهندسة السباكة، وذلك لعدد من المهندسين التابعين لشركات مختلفة، فى إطار خطة المركز للتوسع فى تقديم الدورات التدريبية التى تساهم فى نقل خبرة المركز للعاملين بالجهات الصناعية المختلفة.

واوضح أن الدورة تهدف إلى رفع كفاءة المهندسين فى تخصصاتهم والتعرف على أحدث التطورات العلمية بها، حيث تم تنظيم محاضرات لخبراء متخصصين فى عدة مجالات هندسية منها: أساسيات علم المواد، وطرق تصنيع المواد والمعالجات الحرارية للمعادن والسبائك والاختبارات الميكانيكية للمواد، ودراسة أسباب الانهيارات فى المعدات المعدنية.



- ورشة عمل بعنوان "التصنيع المبنى على المعرفة والابتكار" :

أعلن الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات عن عقد ورشة العمل التى عقدها المركز تحت عنوان "التصنيع المبنى على المعرفة والابتكار".

وأشار التقرير إلى أن الورشة جاءت بهدف تعزيز التفاعل بين إمكانات البحث العلمى التطبيقى واحتياجات القطاع الصناعى فى مصر، ودعم أنشطة نقل وتوطين التقنيات الصناعية الحديثة المبنية على المعرفة والابتكار.



واشار إلى أن الورشة ناقشت الورشة التقنيات الحديثة فى مجالات البحث العلمى الصناعى التى تتميز بها شعبة التصنيع بالمركز، ومنها التصنيع الرقمى، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والتصنيع بالليزر، والسباكة الآلية، وتكنولوجيا اللحام المتطورة، كما ناقشت الورشة دراسة معالجة أسباب الانهيار لشركات البترول وحاويات الغازات، والضغوط، وأحدث الطرق للحام السيارات والمركبات، وكذلك صناعة مركبات تكنولوجيا المساحيق والصناعات الدقيقة.

- ورشة عمل بعنوان "التحديات التكنولوجية للصناعات الفلزية":

عقد مركز بحوث وتطوير الفلزات حول عقد ورشة عمل بعنوان "التحديات التكنولوجية للصناعات الفلزية."



أشار المركز إلى أن الورشة تهدف لبحث إمكانية الاستفادة من الصناعات الفلزية التى تعتبر مكونًا هامًا فى الصادرات المصرية.

واستعرضت الورشة النماذج الناجحة التى قدمها ممثلو الجهات الصناعية المشاركة وتم فيها الاستفادة من مخرجات البحث العلمى فى مجالات الصلب والسبائك الحديدية وغير الحديدية، كما عرض ممثلو الأقسام المختلفة بشبكة تكنولوجيا الفلزات المشروعات التطبيقية التى تم تنفيذها فى الصناعة، وكذلك المشروعات التى تم تطبيقها على المستوى النصف صناعى، والأنشطة العلمية بشعبة تكنولوجيا الفلزات التى تم تنفيذها على أرض الواقع.