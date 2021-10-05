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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفرصة الأخيرة لتقليل الاغتراب أمام طلاب تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. غدا

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

تنتهي مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021، وطلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب، غدا “الأربعاء" الموافق 6/10/2021، بعد أن اتاحتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتبارا من الأحد الموافق 3/10/2021 عبر موقع التنسيق.

 

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فتح تقليل الإغتراب للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 اليوم..عبر هذا الرابط  

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وأوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن مرحلة تقليل الاغتراب تتم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة  من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :


التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.
الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .
التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .
لا توجد تحويلات ورقية.
التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

 

قواعد تقليل الاغتراب

الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية فى المنطقة الجغرافية (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه فى موقع آخر.
 

وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:
بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية: يتم تحديد المنطقة الجغرافية (أ) فى التوزيع الجغرافى بأنها المنطقة التى بها مدرسة الطالب فى شهادة الثانوية العامة أو الفنية.


وفى حالة المدارس الداخلية (الرياضية والعسكرية والمتفوقين) ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية الحاصل عليها.
 

يسمح بتحويل الطلاب المستجدين (المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعى 2021/2022) بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب طبقًا للقواعد المعمول بها فى العام الجامعى الماضى 2020/2021، وذلك على النحو التالى:
يكون التحويل لمرة واحدة فقط.
لا يجوز التحويل بين الكليات التى يكون القبول بها، والترشيح لها على أساس القبول الإقليمى.

 

يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكترونى بنسبة 10% من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل، وفقا لشهادة الثانوية العامة، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فقط فى المواعيد التى يحددها مكتب التنسيق، ولن يسمح بإجراء أي تحويلات ورقية مطلقاً.

 

وينتهى عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات، وذلك طبقًا لما يلى:
 التحويل إلى كلية غير مناظرة:
- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية:
يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:
حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب موجه)، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.
استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات (إن وجدت).

 

ويمكن للطالب  التحويل لتقليل الاغتراب عن طريق التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.

التعليم العالي تقليل الاغتراب تنسيق المرحلة الثالثة البحث العلمي المجلس الاعلى للجامعات وزارة التعليم العالى

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