فتح تقليل الإغتراب للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 اليوم..عبر هذا الرابط  

أعلنت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ، أنه سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 ، و طلاب المرحلتين الأولي والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر ، وفى حدود النسبة المقررة (10%) وفقاً للطاقة الاستيعابية خلال الفترة من غدا الأحد الموافق 3/10/2021 حتى يوم الأربعاء الموافق 6/10/2021 عبر موقع التنسيق.

وأوضحت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أن فتح مرحلة تقليل الاغتراب يتم عن طريق موقع التنسيق الالكتروني على شبكة الانترنت وفقاً للشروط والقواعد المنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن المتضمنة ما يلي :

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط .

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.