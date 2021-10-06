برلماني: السيسي يستلهم العزيمة والإصرار من روح نصر أكتوبر

قال النائب مصطفى الكحيلي عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ أمين قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن بأسيوط، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستلهم العزيمة والإصرار والنجاح من روح نصر أكتوبر المجيد.

وأضاف الكحيلي في بيان له اليوم الأربعاء، أن السيسي ناجح في كل ما يخطط له من مشروعات وخدمة لوطنه وأبناء وطنه بإصرار وعزم كالذي تسلح به أبطال عبور أكتوبر، ولما لا وهو واحد من أبطال القوات المسلحة صاحبة العزم والإرادة.

الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم، نابعة من قيادة وطنية تحب بلدها وتعمل فقط لراحة الشعب وتوفير حياة كريمة له.

وأشار إلى أن جميع الأجيال تفخر وتعتز بنصر أكتوبر المحفور في وجدان وذاكرة كل المصريين، قدما التهنئة للشعب والقوات المسلحة والرئيس السيسى بمناسبة الذكرى 48 لحرب العزة والكرامة.