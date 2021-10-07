نجل جمال عبدالناصر يتحدث عن ما فعله والده عقب النكسة وكيف استعاد الروح والعزيمة للشعب والجيش

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن هذا اليوم العظيم يوم 6 اكتوبر محدش يقدر ينساه و أنه تتويج لمجهودات و عرق و دم.

واضاف "عبد الحكيم جمال عبد الناصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن في 5 يونيو67 عند إعلان الرئيس جمال عبد الناصر الهزيمة و مسؤوليته عن ما حدث و أستقال من منصبه، جاءت المفاجئة والشعب نزل إلى الشوارع و الميادين بأعداد بالملايين و رفض الهزيمة و تمسك بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر،مضيفاً أن نزول الشعب في هذا اليوم بهذا الشكل قلب كل الموازين، وكانت البداية الحقيقية للعبور الذي حدث في 6 أكتوبر.

من جانبه،روي المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ذكريات هذا اليوم من 51 عام، وقال إن هذا اليوم هو وفاة الزعيم عبد الناصر، وكان اليوم الثالث له فى الثانوية العامة.



وأضاف، أن والده الراحل جمال عبد الناصر، كان عائد من مؤتمر عن حقن الدماء.



ولفت إلى أن والده كان يتحدث معه قبل الوفاة عن المذاكرة، و الجدية فى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بكلية مميزة.



وأشار إلى أن والده خرج وعاد بحالة صحية صعبة، وتوفى والشارع المصري و العربي تعرض لـ ضجة يوم الوفاة، وأكد أن وفاة عبد الناصر أثرت على المواطنين فى جميع دول العالم.

كما أشاد عبد الحكيم عبد الناصر، باهتمام الشعب المصري بوالده رغم رحيله منذ 51 عامًا، معقبًا: "50 سنة شايلنا في عينيه وبيجبر بخاطرنا، ومحسسنا أن جمال عبد الناصر أبو الملايين مش أبونا احنا بس، اكتشفت أن عبد الناصر خلف ملايين مش 5 بس".

وأضاف "عبد الناصر"، أنه قبل ثورة 23 يوليو كان 90% لم يكونوا يتمتعوا بحقوق إنسانية، وثورة جمال عبد الناصر لشعوره أن أهله وناسه عايزين يستردوا حقوقهم.

وتابع، أن قانون الإصلاح الزراعية أعاد الحقوق الإنسانية للفلاحين، وبدأ التعليم والعلاج يصبح حق لكل مواطن، معتبرًا أن ما يحدث من مشروعات قومية حاليًا مثل "100 مليون صحة" و "حياة كريمة" والحرب على الإرهاب والإخوان بمثابة إعادة اعتبار وتكريم لجمال عبد الناصر، مشددًا على أن الإخوان وباء معربًا عن سعادته بأنهم حكموا مصر لمدة عام لكونه فضحهم وكشف مدى عداءهم للشعب .

وتابع نجل الزعيم عبدالناصر: “أنا سعيد بالسنة اللي الإخوان حكموا فيها مصر لأنها كشفتهم وإنهم أعداء المصريين”.