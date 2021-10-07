عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نجل جمال عبدالناصر يتحدث عن ما فعله والده عقب النكسة وكيف استعاد الروح والعزيمة للشعب والجيش

عبد الحكيم جمال عبد
عبد الحكيم جمال عبد الناصر

قال المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، إن هذا اليوم العظيم يوم 6 اكتوبر محدش يقدر ينساه و أنه  تتويج لمجهودات و عرق و دم. 

 

واضاف "عبد الحكيم جمال عبد الناصر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " من مصر" المذاع على قناة " سي بي سي"، أن في 5 يونيو67 عند إعلان الرئيس جمال عبد الناصر الهزيمة و مسؤوليته عن ما حدث و أستقال من منصبه، جاءت المفاجئة والشعب نزل إلى الشوارع و الميادين بأعداد بالملايين و رفض الهزيمة و تمسك بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر،مضيفاً أن نزول الشعب في هذا اليوم بهذا الشكل قلب كل الموازين، وكانت البداية الحقيقية للعبور الذي حدث في 6 أكتوبر.

من جانبه،روي المهندس عبد الحكيم عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ذكريات هذا اليوم من 51 عام، وقال إن هذا اليوم هو وفاة الزعيم عبد الناصر، وكان اليوم الثالث له فى الثانوية العامة. 


وأضاف، أن والده الراحل جمال عبد الناصر، كان عائد من مؤتمر عن حقن الدماء. 


ولفت إلى أن والده كان يتحدث معه قبل الوفاة عن المذاكرة، و الجدية فى الثانوية العامة من أجل الالتحاق بكلية مميزة.


وأشار إلى أن والده خرج وعاد بحالة صحية صعبة، وتوفى والشارع المصري و العربي تعرض لـ ضجة يوم الوفاة، وأكد أن وفاة عبد الناصر أثرت على المواطنين فى جميع دول العالم.

كما أشاد عبد الحكيم عبد الناصر، باهتمام الشعب المصري بوالده رغم رحيله منذ 51 عامًا، معقبًا: "50 سنة شايلنا في عينيه وبيجبر بخاطرنا، ومحسسنا أن جمال عبد الناصر أبو الملايين مش أبونا احنا بس، اكتشفت أن عبد الناصر خلف ملايين مش 5 بس".

وأضاف "عبد الناصر"،  أنه قبل ثورة 23 يوليو كان 90% لم يكونوا يتمتعوا بحقوق إنسانية، وثورة جمال عبد الناصر لشعوره أن أهله وناسه عايزين يستردوا حقوقهم.

وتابع، أن قانون الإصلاح الزراعية أعاد الحقوق الإنسانية للفلاحين، وبدأ التعليم والعلاج يصبح حق لكل مواطن، معتبرًا أن ما يحدث من مشروعات قومية حاليًا مثل "100 مليون صحة" و "حياة كريمة" والحرب على الإرهاب والإخوان بمثابة إعادة اعتبار وتكريم لجمال عبد الناصر، مشددًا على أن الإخوان وباء معربًا عن سعادته بأنهم حكموا مصر لمدة عام لكونه فضحهم وكشف مدى عداءهم للشعب .

وتابع نجل الزعيم عبدالناصر: “أنا سعيد بالسنة اللي الإخوان حكموا فيها مصر لأنها كشفتهم وإنهم أعداء المصريين”.

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر الشعب عبد الحكيم جمال عبد الناصر نزول الشعب الشوارع و الميادين

ترشيحاتنا

السودان.. تفاصيل اجتماع حمدوك وقوى الحرية والتغيير

دعاء يحول حياتك لسعادة وييسر أمورك كلها

شوطة جامدة .. شوبير يكشف كواليس إصابة محمد الشناوي ومشادته مع الحضري.. فيديو

رضا عبد العال : كيروش دبح القطة بدري للاعبي المنتخب.. وخط الدفاع الأضعف

"قالي سيبهم ينفسوا غيظهم فيا بدل ما ينفسوه في البلد".. مصطفى بكري يحكى موقف يربطه بـ الراحل المشير طنطاوي

قبل ساعات من انطلاق مستر أولمبيا.. وفاة جورج بيترسون لاعب كمال الأجسام الأمريكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"جالاتا سراي" يتخذ قرارا نهائيا بشأن مصطفى محمد

مؤشرات حديثة لـ سعر البنزين في مصر

خليفة محمد صلاح .. بالأسماء 3 صفقات تشعل الحرب بين الأهلي وبيراميدز

مصدر أمنى يكشف حقيقة زيادة رسوم استخراج وتجديد رخص القيادة وجوازات السفر

حفل عشاء على شرف الخطيب بدعوة من تركي بن عبد الله الفيصل

أحمد مرتضى منصور يعلق على خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد

الذهب يواصل الهبوط مع صعود الدولار وعوائد السندات

كل ما تريد معرفته عن إصابة محمد الشناوى وموقفه من مباراة مصر وليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تامر حسني يتألق في حفل طلابي ضخم بالإسكندرية.. صور

جندي محارب أهلاوي من الجيش المصري يرتدي تيشيرت الزمالك للتمويه

اعترافات صادمة ..ماذا قالت جولدا مائير عن خيبة إسرائيل في حرب أكتوبر؟

طريقة عمل حلاوة الجبن الأصلية.. بالسميد والموتزاريلا والقشطة

فيديو

ذات ٱصول عربية.. وزيرة إسرائيلية رفضت مقابلة أبو مازن فمن هي؟

أكتوبر ملاحم النصر.. مشاهد مؤثرة من الندوة التثقيفية بمشاركة الرئيس

فيديو جراف .. كيف تم استخراج الأسد سيمبا من أعماق الجليد |مذهل

فيديو جراف..غياب 3 شهور .. آخر مستجدات حالة إيمان الحصري الصحية.. تفاصيل

المزيد

ساحة رأي

أحمد شيخو يكتب: الحل الديمقراطي للقضية الوطنية الكردية

عادل مبروك يكتب: حقيبة المال

د. يحيى السيد يكتب: الجمهورية الجديدة .. والعبور الثانى

د. كرامي بدوي يكتب: ما زال العبور مستمراً

عبد المعطى أحمد يكتب: خطاب النصر للسادات

إبراهيم عمران يكتب: حرب أكتوبر غيرت العسكرية العالمية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علاء حيدر

تنمية سيناء.. العبور الجديد

أحمد فرغلى رضوان

جيمس بوند وصناعة البطل القومي

مروة لطفي

روح الصمود

بهجت العبيدي

العقل الجمعي وظاهرة القطيع: ابن رشد ورينيه ديكارت

شريف سمير

«نجمة» الصبر .. و«وسام» الاختيار!

محمد نوار

«فالصو»!

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: ايكوس والنضال الاستراتيجى

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ