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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل قراءة القرآن من الموبايل أقل ثوابا من المصحف؟.. الإفتاء تحسم الجدل

قراءة القرآن من الموبايل
قراءة القرآن من الموبايل

قراءة القرآن الكريم عبر الهاتف المحمول أو الموبايل أو التابلت، ظاهرة شائعة سواء في المنزل أو وسائل المواصلات العامة، وهذا من باب السهولة واليسر وهي بدعة حسنة أجازها العلماء وأشادوا بها، بل نصح العلماء بضرورة تخصيص ورد يومي لقراءة القرآن الكريم.

 

وفي هذا الصدد ورد سؤال الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية، يقول صاحبه: ما صحة الفتوى بأن قراءة القرآن من الموبايل أقل ثوابا من المصحف الشريف؟

 

حكم قراءة القرآن من الهاتف اثناء الصلاة

الشيخ أحمد ممدوح مدير إدارة الأبحاث الشرعية أمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أنه يجوز قراءة القرآن في الصلاة من الهاتف المحمول أو من المصحف.


وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، للرد على أسئلة المواطنين، أنه يجوز للمصلي أن يقرأ من المصحف في صلاة النافلة وكذلك المكتوبة -الصلوات الخمس-، وهذا هو مذهب الشافعية والقول المعتمد في مذهب أحمد، وذهب المالكية إلى الكراهة.

 


وأشار مدير الأبحاث الشرعية، إلى أن المجيزين بقراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة استدلوا بما رواه البيهقي عن -عائشة رضي الله عنها- «أنها كان يؤمها غلامها ذكوان من المصحف في رمضان».

 

هل يجوز قراءة القرآن بالعين فقط دون النطق؟  

 أكد الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال فتوى مسجله له عبر صفحة دار الإفتاء أن  بعض الفقهاء يعتبرون القراءة فى المصحف بدون تحريك اللسان قراءة، إلا أن الجمهور اجمع على أن القراءة تحتاج تحريك اللسان ويسمع الإنسان نفسه، أما أن يقرأ فى سره فهذا يسمى نظر لا يسمى قراءة، وبالتالى من يريد ثواب القراءة يقرأ ويرفع صوته بقراءة القرأن.


حقيقة قراءة القرآن من الموبايل اقل ثوابا من المصحف

الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الافتاء، أكد انه لا مانع شرعي من قراءة القرآن من الهاتف ومن قال بقلة الثواب بالمقارنة بالمصحف فقد أخطأ لأنه لا اختلاف يينهما لأن المهم هو القراءة وتدبر معاني الكلمات والعمل بها، لافتا إلى أن القراءة من الهاتف لا تعد هجر للمصحف كما يقول البعض لأن الهجر معناه هو ترك كلام الله عز وحل وعدم قراءته، فقيل هجر للمصحف مجازا والانر هنا فيه ساعه فما يكون فيه راحتك افعله ولا حرج . 
 

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