338 طالبا يؤدون امتحان تحديد المستوى بدورة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس

عقد اليوم بكلية التجارة جامعة عين شمس امتحان تحديد المستوى الخاص بدورة اللغة الانجليزية المجانية لعام ٢٠٢١/٢٠٢٢بمدرج حسين النوري لطلاب الفرق الثانية والثالثة و الرابعة بالتعاون مع الجامعة الاميركية AUC والتى ينظمها مركز التطوير المهني UCCD بالكلية.

جاء ذلك تحت رعاية ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عن شمس لشئون التعليم والطلاب.

ومن جانبه .. صرح الدكتور خالد قدري عميد كلية التجارة جامعة عين شمس ، بأنه تم اجراء الاختبار لجميع الطلاب الأساسيين و كل طلاب قوائم الانتظار ممن حضر اليوم والبالغ عددهم ٣٨٨ طالب وطالبة علي فترتين.

وقال عميد تجارة عين شمس ، لقد تم إتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم المدرج بين الفترتين، مشيرا إلى أن مدة الدورة شهر واسبوع بواقع (ثلاثة محاضرات اسبوعيا) وسوف تعلن أسماء الطلاب المقبولين وجداول الحضور بالكلية لاحقا عقب انتهاء التصحيح الذي سيتم بالجامعة الأمريكية.

وعلى جانب آخر .. كان قد كرم الدكتور محمود المتيني، فريق أطباء الامتياز من كلية الطب جامعة عين شمس من خريجي ال EMP والمكون من 4 طلاب ، بمناسبة فوزهم بالمركز الأول في المسابقة الشبابية الأولي لشباب الجامعات المصرية عن حملات تنظيم الأسرة في المجتمع المصري والتى نظمتها Garhert Business Center بالجامعة الامريكية بالقاهرة و المجلس القومي للسكان و هيئة المعونة الأمريكية و هيئة (JSI) و هي هيئة أمريكية غير حكومية و تتلقي دعم من هيئة المعونة الامريكية لتقديم الدعم الفني لوزارة الصحة المصرية بناءا علي الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية و الامريكية .

كما كرم ا.د. محمود المتينى الفريق المكون من ٣ طلاب بالسنة النهائية بكلية الطب جامعة عين شمس من طلبة ال EMP لفوزهم بالمركز الثاني مكرر في نفس المسابقة .

جاءت مشاركة الطلاب تحت رعايه أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعه و أ.د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب.

شهد التكريم أ.د. اشرف عمر عميد كلية الطب ، ا.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمى ، أ.د. هبه الله سعيد وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب ، أ.د.زينب عبد العظيم مدير الـEMP ، الدكتور ناصر الخولى مدير برنامج دعم الطلاب بالــEMP ، والذى أوضح انه تم الإعلان عن المسابقة في شهر ديسمبر 2020 و ذلك لعمل فكرة خلاقة عن برنامج تنظيم الأسرة وشارك بها عدد كبير من الشباب، حيث وصل عدد الفرق المشاركة إلي ٣٥٠ فريق من ٢٠ جامعة وتكون كل فريق من ٣ الي ٥ افراد.

واضاف أن المشروع الخاص بطلاب السنة النهائية تم القيام به اونلاين مع مراعاة أن يكون متوافق مع الدليل القومي لخدمات تنظيم الأسرة علي مستوي الجمهورية ومتوافق مع اللغة المستخدمة بالهيئات الدولية.

وأشار الى أن الفريقين قد تم تكريمهما بالجامعة الامريكية بحضور د. هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة و السكان و السيدة مارجريت سانشو رئيسة هيئة المعونة الامريكية بالقاهرة و نواب رئيس الجامعة الأمريكية.

وقد قدم المشرف علي الفريقين الدكتور ناصر الخولى الشكر والتقدير لكل من ساهم في الوصول إلي هذا الإنجاز المشرف وخاصة ، مدير عام المستشفيات ، مدير مستشفي أمراض النساء ،و الأستاذة الدكتورة زينب عبد العظيم مدير الEMP.

جدير بالذكر أن الفريق الفائز بالمركز الاول تكون من الطلاب :

١. محمد ناصر سلامة

٢. ميرا عماد جبران

٣. رنا مجدي عبد الهادي

٤ باسنت محمد زكريا عيد

المجموعة التانية طلاب السنة النهائية

1. مى جمال ابو النجا

2. آية اشرف الزغبى

3. سارة يحيى مكين