وكيل صحة الشرقية يتابع تطعيم المواطنين بلقاح كورونا في الزقازيق

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مروره على دار المناسبات بقرية حوض الطرفة التابعة لمركز الزقازيق، لمتابعة عمل الفرق المتحركة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالإدارة الصحية بالقنايات، والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الوقائية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واستكمالا للمتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة "راندا أسامة" مدير الإدارة الصحية بالقنايات والدكتور "محمد عزب" رئيس الوحدة الصحية بالبيوم وأعضاء مجلس إدارة الجمعية الخيرية الإسلامية بحوض الطرفة متمثلة في كلا من "مصطفي فرج"رئيس مجلس الإدارة و"ناجي العسال"أمين الصندوق و"عادل الدالي" سكرتير الجمعية والذين قاموا بالتنسيق مع المديرية، وعمل الدعاية اللازمة بالقرية، وتسجيل المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح، وتم التأكد من انتظام سير العمل، ومتابعة تطعيم المواطنين من عمر ١٨ عام فأكثر، وقياس العلامات الحيوية للمواطنين بعد التطعيم، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم، وتقديم الخدمة لهم، تيسيراً عليهم من مشقة السفر.

وأكد "مسعود" أن جميع مراكز التطعيم بلقاح كورونا بالأماكن الثابتة بالمحافظة مستمرة بالعمل بكامل طاقتها خلال جميع أيام الأسبوع بما فيها الإجازات والعطلات الرسمية، مشيراً إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة وسلامة المواطنين، ولا تدخر أي جهد أو مال من أجل الحفاظ علي صحة وسلامة أبناء الوطن، مضيفاً أن وزارة الصحة قامت بتخصيص الموقع الإلكترونى www.egcovac.mohp.gov.eg، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقي لقاح فيروس كورونا المستجد كوفيد١٩

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