الـصفقة الـ 16..فاركو يعلن التعاقد مع نجم سموحة 4 مواسم

أعلن نادى فاركو تعاقده مع إسلام جمال لاعب سموحة لمدة 4 مواسم قادمة في إطار تلبية احتياجات الجهاز الفني للفريق بقيادة مجدى عبد العاطى وذلك بعد موافقة النادى السكندرى على عرض النادى البرتقالى للتعاقد مع اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى مساء اليوم الخميس.



ويعد إسلام جمال الصفقة رقم 16 لنادى فاركو استعدادا للموسم الجديد، حيت تعاقد النادي مع 15 صفقة سابقة، وهم، الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبد الله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري.



بجانب التعاقد مع الرباعى الشاب ثنائي الزمالك قلب الدفاع ياسين مرعي والظهير الأيمن أحمد محمود لمدة موسم على سبيل الإعارة بالاضافة للحصول على خدمات المهاجم زياد طلبة القادم من المقاولون العرب وحارس المرمى صبري جاد من الجونة.