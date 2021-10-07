وزير الزراعة: فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها إلى الإمارات

أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، عن فتح باب تصدير الدواجن المصنعة ومنتجاتها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.



يأتي ذلك وفقا لخطاب تلقته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، من وزارة التغير المناخي والبيئة بالإمارات، بشأن اعتماد نموذج الشهادة الصحية لتصدير لحوم (الأبقار والأغنام والماعز والدواجن) المصنعة والمعاملة حراريا ومنتجاتها، بعد دراسة الوضع الصحي المصري من قبل الجانب الإماراتي.



وقال القصير - في بيان اليوم /الخميس/ - إن ذلك يأتي في إطار تعزيز التبادل التجاري في مجال تصدير اللحوم، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق على أن تقوم المنشآت الراغبة بالتصدير سواء كانت مجازر أو منشآت تقطيع وتعبئة بالاطلاع على شروط وإجراءات الاعتماد وتقديم الطلب من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.



وأضاف أن الإمارات تستورد - من مصر حاليا - الكتاكيت (عمر يوم) وبيض التفريخ وبيض المائدة بعد اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية بخلو 30 منشأة مصرية من إنفلونزا الطيور.