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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بمكياج ناعم.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بجمال ملامحها

زوجة الفنان ماجد
زوجة الفنان ماجد المصري

حرصت رانيا أبو النصر  زوجة الفنان ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها .

 
وظهرت  زوجة الفنان ماجد المصري  بإطلالة جذابة ومكياج ناعم يبرز جمال ملامحها،  وعلقت "انا لم اتغير لكن ابتعد عن كل من لم يعرف قيمتي لا ليس هذا بصمت رضا ، ولا حتي صمت عتب هو نوع اخر من الصمت اسمه " لكم حياتكم ولي حياتي "👌" ونالت الصورة إعجاب متابعيها.


يذكر أن أحدث أعمال الفنان ماجد المصري، مسرحية "لوكاندة الأوباش"، التي عرضت في موسم الرياض بالسعودية، وشارك في بطولتها: حسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي على، وإخراج أشرف زكي.
 
وشارك ماجد المصري في مسلسل "الوجه الآخر"  الذي يناقش العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامى تشويقى.
 
"الوجه الآخر" بطولة ماجد المصري، ندى موسى، نسرين طافش، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسن، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد خليل، إسلام حافظ، أحمد سلامة، هاجر الشرنوبي، ومن تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.
 
ويجسد المصرى شخصية رجل أعمال يتزوج من نسرين طافش، حيث يعملان فى شركة والدها، وتتوالى الأحداث، حيث يدور المسلسل فى إطار من التشويق والإثارة.

 

 

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