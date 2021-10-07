زينة بإطلالة صيفية في أحدث ظهور لها | شاهد

شاركت الفنانة زينة متابعيها صورة جديدة من خلال حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وتألقت زينة بإطلالة جذابة مميزة بالكاجوال مرتدية بلوزة باللون الأبيض ونظارة شمس وتسريحة شعر عشوائية، وعلقت "الإيد اللي تشدك لما تقع …..احسن من الايد اللي تصفق له لما تقوم 🥰"مما حازت علي إعجاب متابعيها.



يذكر أن زينة شاركت في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل "كله بالحب" والذي شاركها البطولة فيها أحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش، وريم البارودي، وغيرهم، من تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإخراج عصام عبد الحميد.