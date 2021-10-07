حسن شاكوش يحتفل بتخطى أغنية " حبيبتى " 100 مليون مشاهدة

احتفل الفنان حسن شاكوش ، بتحقيق أغنية “ حبيبتى ” 100 مليون مشاهدة بقناته الرسمية على اليوتيوب.

نشر الفنان حسن شاكوش مقطعا من الاغنية على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ” وعلق قائلا “الحمدلله🤲❤️كليب حبيبتي حقق ١٠٠ مليون مشاهدة 💥

اغنية صيف ٢٠٢.



وتابع "بشكر كل جمهوري الغالي و اخواتي الي واقفين في ضهري دايما❤️"



تقول كلمات الأغنية: "حبيبتي .. افتحي شباكك أنا جيت .. انا واقف تحت البيت ..مش هعمل زيطة وسيط ..وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه .. مش عايزه تحني ليه .. طب بصي يابنت الايه .. مش هحلك".



" بلاغيكي .. قولتلك بهوايا .. لو مش جايه معايا .. هعمل ألف جنايه .. هقلب زومبي.. انا جايلك .. وبقولك وحشاني .. انتي النص التاني .. وبقيتي بالنسبالي .. ام عيالي".

"حبيبتي افتحي شباكك انا جيت" كلمات محمد غباشي و مصطفي الجن، وألحان حسن شاكوش، وتوزيع ومكس وماستر إسلام ساسو.