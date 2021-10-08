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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| الآن.. تساقط شهب التنين على مصر.. فتح موقع تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية.. غدا

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

تنسيق الجامعات 2021.. تعرف على رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية
تنسيق الجامعات 2021.. يبحث الطلاب عن رابط نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2021 برقم الجلوس، للدبلوم الصناعي ودبلوم التمريض والدبلوم التجاري والدبلوم الزراعي، وذلك عبر موقع الحكومة المصرية لخدمات التنسيق، بعد انتهاء تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية 2021 يوم الخميس الماضي.

 

الآن.. تساقط شهب التنين على مصر
تشهد سماء مصر اليوم ظاهرة فلكية مميزة وهى زخة شهب التنين وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

 

فتح موقع تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية .. غدا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سيتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية، اعتبارا من يوم السبت الموافق 9/10/2021 ، وذلك حتى يوم الثلاثاء الموافق  12/10/2021 .

 

انتهاء فعاليات الدورة الرياضية الـ 26 لجامعة عين شمس
تنتهي  فاعليات الدورة الرياضية ٢٦ والدورة ٩ لجوالي وجوالات الجامعة والتي تنظمها لجنة الجوالة والخدمة العامة والتي استمرت 3 أيام من  الفترة من ٦: ٨ من أكتوبر الجاري والمقامة بملاعب كلية الزراعة والمخيم الكشفي الدائم  بمشاركة تسع كليات وهى كلية الآداب والعلوم والحقوق والحاسبات والزراعة و الهندسة والألسن  والتربية النوعية

 

لطلاب زراعة القاهرة … تعرف على الأوراق المطلوبة للحصول على خدمات صندوق التكافل الاجتماعي

أعلنت إدارة رعاية الشباب - اللجنة الاجتماعية بكلية الزراعة جامعة القاهرة، فتح خدمات صندوق التكافل الاجتماعي للعام 2021 - 2022.

 

بدء الدراسة في مدارس 12 محافظة غدا وسط اجراءات لمكافحة كورونا
يبدأ طلاب المدارس غدا السبت الموافق 9 اكتوبر 2021  الدراسة بـ العام الدراسي الجديد 2021 / 2022 في 12 محافظة، لا تطبق اجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفرالشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

 

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