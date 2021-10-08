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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء فعاليات الدورة الرياضية الـ 26 لجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تنتهي  فاعليات الدورة الرياضية ٢٦ والدورة ٩ لجوالي وجوالات الجامعة والتي تنظمها لجنة الجوالة والخدمة العامة والتي استمرت 3 أيام من  الفترة من ٦: ٨ من أكتوبر الجاري والمقامة بملاعب كلية الزراعة والمخيم الكشفي الدائم  بمشاركة تسع كليات وهى كلية الآداب والعلوم والحقوق والحاسبات والزراعة و الهندسة والألسن  والتربية النوعية

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رئيس جامعة عين شمس يفتتح أكبر مدرج بكلية الطب بعد تطويره

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22 طالبا يتنافسون.. آداب عين شمس تقيم فعاليات مسابقة الطالب المدرب

ويأتي ذلك فى إطار الدعم المستمر للأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس .

تحت اشراف الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة و محمد الخطيب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف محمد الشرقاوي مدير عام إدارة رعاية شباب الجامعة و أسماء خاطر مدير إدارة الجوالة و يتضمن البرنامج مباريات فى كرة القدم واليد والطائرة  و الشطرنج و شد الحبل وبعض الألعاب الكشفية بهدف رفع روح التنافس الشريف و كذلك تنمية روح التعاون بين الطلاب المشاركين.

الحدير بالذكر اعرب ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بلقاء الطلاب والطالبات الوافدين وذلك خلال حفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد ،الذي نظمته ادارة الوافدين بقطاع  العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بحضور ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د ريم الكباريتي مدير ادارة روابط الخريجين بالجامعة ، ا. د شيرويت الأحمدي مدير ادارة الوافدين و ا. محمد الخطيب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و ا. ابراهيم سعيد مشرف عام المدن الجامعية

واضاف ا. د محمود المتيني ان جامعة عين شمس تعد من الجامعات المتميزة ليس علي المستوي المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي ايضا

كما اكد ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان جامعة عين شمس لديها اعتراف دولي بجودة العملية التعليمية، مضيفا ان الجامعة تحظي بسمعة عالمية تميزها عن مثيلاتها ، كما انها الجامعة الوحيدة في الشرق الأوسط الحاصلة علي 5 نجوم في تقييم qs stars العالمي للجامعات والكليات الي جانب حصول كليتي الطب والصيدلة علي 5 نجوم ايضا بهذا التقييم
موضحا ان  جامعة عين شمس متواجدة ضمن افضل 1000 جامعة في  4 تصنيفات عالمية هم QS,  تصنيف تايمز للتعليم العالي، شنغهاي، USNEWS  من اصل 35000 جامعة، 
 
بالإضافة إلى الي تصنيف قياس قيمة الخريج في سوق العمل والذي يعتمد علي اصحاب الاعمال في تقييمه والذي اعلن منذ أيام عن تواجد جامعة عين شمس فقط علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية من ضمن 500 جامعة علي مستوي العالم. 

مطالبا الطلاب بضرورة اندماجهم مع قرنائهم والاشتراك في مختلف الانشطة الطلابية التي تتميز بها الجامعة الذي ظهر جليا بفوز الجامعة ب 24 جائزة بمسابقة ابداع 9 ، كما طالب الطلاب الاستمتاع بفترة دراستهم وتبادل الثقافات مع زملائهم.

واوضحت ا. د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ان  ادارة الوافدين جزء من القطاع الذي تتميز به الجامعة والذي انشئ عام 2020 ، مؤكدة ان  جامعة عين شمس لديها رؤية واستراتيجية للاتجاه نحو العالمية، الي جانب تواصلها المستمر والفعال مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية العالمية

كما اشارت ا. د ريم الكباريتي مدير ادارة روابط الخريجين بالجامعة الي دور رابطة خريجي جامعة عين شمس تهدف الي التواصل المستمر مع الخريجين مع بعضهم البعض من ناحية ومع الجامعة من ناحية اخري، وكذلك تأهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وتوفير وظائف لهم  بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة ، الي جانب مجموعة الخدمات المختلفة التي اطلقتها رابطة خريجي جامعة عين شمس والتي تتمثل في خدمات طبية بمستشفي عين شمس التخصصي وكلية طب الأسنان وبعض المستشفيات الخاصة،، خدمات ترفيهية بالفنادق وشركات النقل السياحي.

واشارت ا. د شيرويت الاحمدي ان ادارة الوافدين تقوم باستقبال الطلاب وتنسيق التوجيه الأكاديمي واختيار المقررات، تعريفهم بالانشطة المختلفة علي مستوي الكليات والجامعة ككل وكذلك تقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للطلاب، الي جانب حل المشكلات التي قد تواجههم من حيث الاقامة او الشهادات ، مشيرة ان ادارة الوافدين علي تواصل دائم مع الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي.

فاعليات الدورة الرياضية لجنة الجوالة والخدمة العامة كلية الزراعة ملاعب كلية الزراعة المخيم الكشفي كلية الاداب التربية النوعية

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