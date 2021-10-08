انتهاء فعاليات الدورة الرياضية الـ 26 لجامعة عين شمس

تنتهي فاعليات الدورة الرياضية ٢٦ والدورة ٩ لجوالي وجوالات الجامعة والتي تنظمها لجنة الجوالة والخدمة العامة والتي استمرت 3 أيام من الفترة من ٦: ٨ من أكتوبر الجاري والمقامة بملاعب كلية الزراعة والمخيم الكشفي الدائم بمشاركة تسع كليات وهى كلية الآداب والعلوم والحقوق والحاسبات والزراعة و الهندسة والألسن والتربية النوعية
ويأتي ذلك فى إطار الدعم المستمر للأنشطة الطلابية بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و الدكتور احمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس .
تحت اشراف الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة و محمد الخطيب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب وإشراف محمد الشرقاوي مدير عام إدارة رعاية شباب الجامعة و أسماء خاطر مدير إدارة الجوالة و يتضمن البرنامج مباريات فى كرة القدم واليد والطائرة و الشطرنج و شد الحبل وبعض الألعاب الكشفية بهدف رفع روح التنافس الشريف و كذلك تنمية روح التعاون بين الطلاب المشاركين.
الحدير بالذكر اعرب ا. د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس عن سعادته بلقاء الطلاب والطالبات الوافدين وذلك خلال حفل استقبال الطلاب الوافدين الجدد ،الذي نظمته ادارة الوافدين بقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بحضور ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا. د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ووكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا. د ريم الكباريتي مدير ادارة روابط الخريجين بالجامعة ، ا. د شيرويت الأحمدي مدير ادارة الوافدين و ا. محمد الخطيب امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب و ا. ابراهيم سعيد مشرف عام المدن الجامعية
واضاف ا. د محمود المتيني ان جامعة عين شمس تعد من الجامعات المتميزة ليس علي المستوي المحلي فقط وإنما على المستوى العالمي ايضا
كما اكد ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان جامعة عين شمس لديها اعتراف دولي بجودة العملية التعليمية، مضيفا ان الجامعة تحظي بسمعة عالمية تميزها عن مثيلاتها ، كما انها الجامعة الوحيدة في الشرق الأوسط الحاصلة علي 5 نجوم في تقييم qs stars العالمي للجامعات والكليات الي جانب حصول كليتي الطب والصيدلة علي 5 نجوم ايضا بهذا التقييم
موضحا ان جامعة عين شمس متواجدة ضمن افضل 1000 جامعة في 4 تصنيفات عالمية هم QS, تصنيف تايمز للتعليم العالي، شنغهاي، USNEWS من اصل 35000 جامعة،
بالإضافة إلى الي تصنيف قياس قيمة الخريج في سوق العمل والذي يعتمد علي اصحاب الاعمال في تقييمه والذي اعلن منذ أيام عن تواجد جامعة عين شمس فقط علي مستوي الجامعات المصرية الحكومية من ضمن 500 جامعة علي مستوي العالم.
مطالبا الطلاب بضرورة اندماجهم مع قرنائهم والاشتراك في مختلف الانشطة الطلابية التي تتميز بها الجامعة الذي ظهر جليا بفوز الجامعة ب 24 جائزة بمسابقة ابداع 9 ، كما طالب الطلاب الاستمتاع بفترة دراستهم وتبادل الثقافات مع زملائهم.
واوضحت ا. د شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي ان ادارة الوافدين جزء من القطاع الذي تتميز به الجامعة والذي انشئ عام 2020 ، مؤكدة ان جامعة عين شمس لديها رؤية واستراتيجية للاتجاه نحو العالمية، الي جانب تواصلها المستمر والفعال مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية العالمية
كما اشارت ا. د ريم الكباريتي مدير ادارة روابط الخريجين بالجامعة الي دور رابطة خريجي جامعة عين شمس تهدف الي التواصل المستمر مع الخريجين مع بعضهم البعض من ناحية ومع الجامعة من ناحية اخري، وكذلك تأهيلهم لسوق العمل وتنمية مهاراتهم وتوفير وظائف لهم بالتعاون مع مركز التوظيف بالجامعة ، الي جانب مجموعة الخدمات المختلفة التي اطلقتها رابطة خريجي جامعة عين شمس والتي تتمثل في خدمات طبية بمستشفي عين شمس التخصصي وكلية طب الأسنان وبعض المستشفيات الخاصة،، خدمات ترفيهية بالفنادق وشركات النقل السياحي.
واشارت ا. د شيرويت الاحمدي ان ادارة الوافدين تقوم باستقبال الطلاب وتنسيق التوجيه الأكاديمي واختيار المقررات، تعريفهم بالانشطة المختلفة علي مستوي الكليات والجامعة ككل وكذلك تقديم الدعم الاجتماعي والثقافي للطلاب، الي جانب حل المشكلات التي قد تواجههم من حيث الاقامة او الشهادات ، مشيرة ان ادارة الوافدين علي تواصل دائم مع الادارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالي.