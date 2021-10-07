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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

22 طالبا يتنافسون.. آداب عين شمس تقيم فعاليات مسابقة الطالب المدرب

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أقامت اللجنة الاجتماعية بإدارة رعاية الشباب بكلية الآداب جامعة عين شمس، فعاليات مسابقة الطالب المدرب التى أعلنها مؤخرا قطاع التعليم والطلاب بالجامعة على مستوى كليات الجامعة.

 

ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى مرتضى مرتضى، عميد كلية الآداب، وإشراف وتنظيم الدكتور حنان كامل، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

 

وأعلن “مرتضى”، أنه ترشح من طلاب الأقسام المختلفة بالكلية للمشاركة بالمسابقة ٢٢ طالبا يتم اختيار الثلاثة الأوائل للتصعيد للحصول على جوائز المسابقة المطروحة من جانب قطاع التعليم والطلاب بالجامعة والتي تتمثل في ١٢٠٠ جنيه للفائز الأول، ٩٠٠ جنيه للفائز الثاني ، ٦٠٠ جنيه للفائز الثالث الذين يتأهلون بدورهم لتصفيات نهائي المسابقة على مستوى الجامعة .
 

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وأكدت “كامل”، أن المسابقة تقوم على فكرة اختبار مهارات الطلاب في مجال التنمية البشرية ومهارات تقديم الذات، حيث يختار الطالب موضوعا ليتحدث عنه أمام لجنة التحكيم من خلال العرض التقديمي الذى أعده مسبقا، ويتضمن شرحا موجزا للموضوع الذى اختاره الطالب في وقت محدد بـ ١٠ دقائق فقط. 

 

ويقوم أعضاء لجنة التحكيم بتقييم الطالب بوضع درجات من مجموع ١٠٠ درجة تقيس كفاءته في اختيار موضوع العرض ، أسلوب التقديم ، حسن اختيار المادة العلمية ، استخدام مهارات العرض ، إدارة العملية التعليمية ، استخدام لغة الجسد واخيرا الكاريزما  الشخصية والمظهر الخارجي.


وتكونت لجنة التحكيم من ا.د عبد الله رمزى أستاذ علم اللغة النفسي ، الدكتور محمد سمير الخطيب استاذ الدراما والنقد المسرحي ، الدكتور  محمد طارق النجار أستاذ اللغويات .

اللجنة الاجتماعية إدارة رعاية الشباب كلية الآداب جامعة عين شمس جامعة عين شمس مسابقة الطالب المدرب

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