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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نسيب التراب تحت السجادة ولا نطلعه.. شريف عامر يكشف سبب استضافته لـ المحلل غير الشرعي.. فيديو

محمد الملاح
محمد الملاح

كشف الإعلامي شريف عامر، سبب استضافته المحلل غير الشرعي في حلقة أمس، قائلا: "مهمتنا متابعة الأخبار ومتابعة المعلومات والتدقيق فيها وعرضها ومناقشة أصحاب الموضوع أنفسهم، وهو ما حدث أمس مع محمد الملاح المحلل غير الشرعي".

 

وأضاف "عامر"، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"،  المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "فيه ناس تساءلت عن عرض هذا النموذج"، مردفا: "المجتمعات تتفق وتختلف، وعندما تختلف تتفق أنها تتعامل بمعايير تسير عليها".


وأشار: "تعاملنا مع الموضوع بزاوية دينية وزاوية اجتماعية، وهناك أمثال كثيرة مثل محمد الملاح موجودة وتعلن عن نفسها عبر السوشيال ميديا"، متابعا: "رأينا عددا من عقود الطلاق والزواج التي تحدث عنها ولن نعرضها لأنها تمس شخصيات".


وتابع: "أنا بسأل المشاهد نسيب التراب تحت السجادة ولا نطلعه ونتعامل معاه صح ونناقشه ونصححه ونواجهه.. ومهنتي ومهنة الصحافة هي أن تنور وتناقش وبعد ذلك نقرر كمجتمع ومسؤولين وحكومة".
 

الإعلامي شريف عامر ام بي سي مصر سوشيال ميديا شريف عامر السوشيال ميديا محمد الملاح الطلاق والزواج مهنة الصحافة

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