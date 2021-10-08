السعودية.. القبض على وافد مصري لإجراء عمليات تجميل للإبل

أعلنت شرطة المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، إلقاء القبض على وافد مصري الجنسية بعدما تبين أنه يجري عمليات تجميل للإبل بغرض زيادة قيمتها عند البيع.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية السعودية محمد الشهري إن "إجراءات الاستدلال بشرطة محافظة الأحساء بالتنسيق مع شرطة محافظة الرياض عن تحديد هوية وافد زائر من الجنسية المصرية، من العقد الرابع في العمر، وذلك بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها".

وأشار إلى أن الوافد المصري "امتهن القيام بعمليات تجميلية للإبل من شأنها تعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع".

وتابع المتحدث الرسمي: "كما ضبط بحوزته بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى الجهة المختصة.