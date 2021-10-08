مصرع شابين وإصابة آخر في حادث بالشرقية

لقي شابين مصرعهما فيما أصيب آخر إثر حادث تصادم سيارة بدراجة نارية " موتوسيكل" بطريق لاخيوة الصالحية القديمة، وتم نقلهم لمستشفي الحسينية المركزى.

كان قد تلقي اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية إخطارا من مركز شرطة الحسينية بلاغًا يفيد وقوع حادث تصادم سيارة بدراجة نارية " موتوسيكل" بطريق لاخيوة الصالحية القديمة، مما تسبب الحادث فى مصرع ابراهيم ع وأحمد م وإصابة على ب مقيمين جميعا بقرية شرارة التابعة لمركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

تم تحرير محضر بالواقعة، ونقل الجثث والمصاب إلى مستشفي الحسينية المركزى وأخطرت النيابة العامة.