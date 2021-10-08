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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: عسكريون من الولايات المتحدة يدربون سرا الجيش التايواني

صدى البلد

قال مسؤول أمريكي إن عسكريين من بلده يدربون سرا ”منذ عام على الأقل“ جيش تايوان لتعزيز دفاعات الجزيرة ضد الصين، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها صحيفة ”وول ستريت جورنال“.

وكانت الصحيفة نقلت عن مصادر رسمية أمريكية لم تسمها أن حوالي 20 عسكريا من الوحدات الخاصة الأمريكية وسرية من سلاح مشاة البحرية (المارينز) يدربون وحدات صغيرة من الجيش والبحرية التايوانيين.

وبين المسؤول الأميركي لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه، أن ”هناك مجموعتين: عسكريون من الوحدات الخاصة، وآخرون من الوحدات التقليدية“.

وأشار إلى أن عدد أفراد الوحدات الخاصة هو ”أقل من 20″، وأن عدد عسكريي الوحدات التقليدية الذين يخدمون بالتناوب في هذا البلد ”ليس كبيرا“.

ولم يحدد المسؤول متى بالتحديد وصل أفراد الوحدات الخاصة إلى الجزيرة، لكنه أكد أنهم موجودون فيها ”منذ أقل من عام“.

وردا على سؤال، لم تنف وزارة الدفاع الأمريكية المعلومات التي نشرتها ”وول ستريت جورنال“، بحسب ”فرانس برس“.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون سوبلي: ”ليس لدي أي تعليق على عمليات أو عمليات نشر أو تدريب محددة، لكني أود أن أؤكد أن دعمنا لتايوان وعلاقتنا الدفاعية يتماشيان مع التهديد الحالي الذي تشكله جمهورية الصين الشعبية“.

وأضاف: ”ندعو بكين إلى احترام التزاماتها بالحل السلمي للخلافات بين الصين وتايوان“.

ويؤكد تقرير صحيفة ”وول ستريت جورنال“ المعلومات التي نشرت في نوفمبر في الصحافة التايوانية، نقلا عن القيادة البحرية للجزيرة، حول وصول عسكريين من مشاة البحرية والقوات الخاصة لتدريب الجيش التايواني على عمليات برمائية.

ويومها نفت السلطات التايوانية والأمريكية تلك الأنباء، واكتفت بالإشارة إلى وجود تعاون عسكري بين البلدين.
وأظهر شريط فيديو نشره الجيش الأمربكي العام الماضي عسكريين أمريكيين يشاركون جنبا إلى جنب مع آخرين تايوانيين في تدريبات بالجزيرة سميت ”بالنس تامبر“ .

وفي حين تعتبر الصين الجزيرة التي يسكنها 23 مليون نسمة جزءا من أراضيها ستستعيده وبالقوة إذا لزم الأمر، زادت الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى تايوان في السنوات الأخيرة.

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