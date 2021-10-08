التطوير ينهي أزمات طريق بنها المنصورة بعد سنوات من الإهمال.. فيديو

عرض برنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي” تقريرا بعنوان، بعد سنوات من التعديات والإهمال.. التطوير ينهي أزمات طريق بنها المنصورة.

وفقا للتقرير، فإنه بعد سنوات من التعديات والإهمال وصل التطوير إلى طريق بنها المنصورة الذى حصد أرواح كثيرة فى حوادث مروعة، نتيجة أنه طريق فردي وغير مزدوج، لدرجة أن عددا كبيرا من المواطنين يتجنبوا إستخدامه، خاصة فى فترات الليل التي تكثر فيها حركة النقل الثقيل.

ولكن هناك من يحاول الهجوم على مشروع التطوير بنشر شائعات وصور تدعي أن الدولة ستردم الرياح التوفيقي، ولكن حقيقة الأمر أن الصور المتداولة عبارة عن أحجار التدبيش، التي يتم إستخدامها فى تطوير ورفع كفاءة الرياح التوفيقي.

ويعمل المشروع على إزالة جميع التعديات وتوسعة الطريق بطول الرياح التوفيقي الرابط بين محافظتي القليوبية والدقهلية من الجهة المواجهة للطريق السريع، خاصة أنه سيكون شريانا حيويا يخدم المنطقة الإستثمارية الجديدة ببنها، لذلك يعتبر من أهم مشاريع الطرق التي تربط القليوبية بمحافظة الدقهلية.