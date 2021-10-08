مشاهد مرعبة لفيضانات ألاباما.. فيديو

عرضت فضائية "العربية" فيديوهات لـ فيضان ألاباما، في إحد الولايات الأمريكية، والتي تسببت في مقتل 4 أشخاص، وفقد 20 شخصا.

وفي سياق آخر، حذر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع لـ للأمم المتحدة، من تفاقم الأوضاع في جنوب السودان جراء الفيضانات المرعبة التي أجبرت أكثر من 600 ألف شخص على ترك منازلهم والهروب بعيدا.

ووفقا لوكالة فرانس برس، قالت الأمم المتحدة، إن الأمطار الغزيرة قد أدت إلى ارتفاع منسوب الأنهار ما تسبب في غمر منازل ومزارع في ثماني ولايات من أصل عشر ولايات بالماء .

وأوضحت المنظمة الإنسانية، أن فرق الإنقاذ استخدمت زوارق للوصول إلى السكان المعزولين، وأن ثلثي الأشخاص في المناطق المتضررة معرضون لخطر المجاعة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 15%.