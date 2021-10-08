انطلاق انتخابات نقابة الأطباء بالمنوفية وسط إقبال متوسط

انطلقت اليوم انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء في محافظة المنوفية وسط مشاركة متوسطة من الأطباء.

وأدلت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ، بصوتها فى الانتخابات.

وأكدت النائبة هناء سرور انها تعتز بكونها طبيبة وحريصة على مشاركة زملائها وأبنائها من الأطباء في انتخابات النقابة بالمنوفية والجيزة مشيرة إلى انها ستتوجه لمقر نقابة الأطباء بالجيزة والنقابة العامة اليوم لدعم زملائها في انتخابات التجديد النصفي.

ودعت النائبة هناء سرور جميع الأطباء للمشاركة في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء اليوم الجمعة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامتهم مشيرة إلى أن انتخابات التجديد النصفي تجرى كل عامين المرة الأولى تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط، والمرة الثانية تشمل النصف الآخر، بالإضافة إلى مقاعد النقباء على مستوى الجمهورية.

وأوضحت النائبة هناء سرور ان التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة او النقابات الفرعية بدءا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءًا متمنية التوفيق والنجاح السداد لجميع الأطباء لما فيه الخير والصلاح للبلاد والعباد.

Screenshot_2021-10-08-12-19-38-75_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7

Screenshot_2021-10-08-12-18-54-90_6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7