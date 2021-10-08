خلال لقاءها وزير خارجية الكويت.. نائبة التنسيقية توضح دور شباب الأحزاب والسياسيين

أكدت النائبة هيام الطباخ عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية زيارة الكويت في وضع المخططات والمستهدفات الخاصة بالاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب.

وأوضحت الطباخ خلال لقاء وزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، دور الشباب المصري في عملية التنمية والحياة السياسية، والطفرة التي يقودها كيان تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واختتم الوفد البرلماني المصري الذي يضم «الطباخ»، زيارته للكويت بلقاء الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، في مقر وزارة الخارجية الكويتية.

وكانت النائبة هيام الطباخ زارت الكويت ضمن وفد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب الذي يضم في عضويته 16 دولة عربية.

