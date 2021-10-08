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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسطورة نيوكاسل يكشف مفاجأة عن استحواذ صندوق الاستمثارات السعودي على أسهم "الماكبايس"..خاص

لي كلارك أسطورة نادي
لي كلارك أسطورة نادي نيوكاسل

أكد لي كلارك، أسطورة نادي نيوكاسل، لن يبرم العديد من الصفقات العالمية في خلال وقت قصير، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على أسهم "الماكبايس"، مثلما يتوقع عشاق النادي الإنجليزي.

 

وقال لي كلارك في تصريحات خاصة لـ“صدى البلد”: بالطبع الجميع سعيد هنا، باستحواذ صندوق الاستثمارات السعودي، على أسهم نادي نيوكاسل".

 

وأضاف “لي كلارك”: "تعاقد الإدارة الجديدة لنادي نيوكاسل مع نجوم من العيار الثقيل، وتغيير شكل الفريق، سيحتاج إلى وقت طويل".

 

وأعلن ياسر بن عثمان الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة بالسعودية بشكل رسمي الاستحواذ على نادي نيوكاسل الإنجليزي.

 

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وقال بن عثمان عبر الحساب الرسمي لـ صندوق الاستثمارات العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نستعد اليوم بالإعلان عن الاستحواذ علي نادي نيوكاسل يونايتد أحد أشهر الأندية في الكرة القدم الإنجليزية.

 

وأضاف: نشكر في هذه المناسبة جماهير نادي نيوكاسل على إخلاصهم لهذا الكيان العريق علي مر السنين ونتطلع للعمل معهم لما فيه مصلحة النادي.

 

جماهير نيوكاسل تطلب ضم مبابي ونيمار:

قال موقع "برنابيو ديجتال" الإسباني، إن جماهير نيوكاسل متحمسون للمشروع الجديد تحت الإدارة السعودية خاصة وأنهم يدركون بأن النادي سيصبح الأغنية داخل الدوري الإنجليزي.

 

وأكد الموقع أن جماهير نيوكاسل قاموا في الساعات الماضية بإطلاق العديد من الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماع للمطالبة بالتوقيع مع الثنائى مبابي ونيمار.

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