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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على تردد القناة الناقلة لمباراة مصر وليبيا

منتخب مصر
منتخب مصر

يشهد اليوم أول مباراة رسمية لـ منتخب مصر تحت قيادة المدير الفني البرتغالي كارلوس كيروش، الذي خاض مباراة واحدة ودية أمام ليبيريا منذ توليه مهمة منتخب مصر خلفاً لحسام البدري.

 

تقام مباراة مصر وليبيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة، بملعب الجيش ببرج العرب، بدون حضور الجماهير.

 

ومن المقرر إذاعة مباراة مصر وليبيا عبر قناة «أون تايم سبورتس 1»، ويعلق عليها الكابتن مدحت شلبي، عبر القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني عبر القناة الصوتية الثانية.

 

- تردد القنوات المجانية الناقلة مباراة مصر وليبيا اليوم الجمعة 8 أكتوبر 2021

 

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من المقرر أن يتم نقل مباراة مصر وليبيا، على قناة أون تايم سبورت on time sports، التي تذيع المباراة حصريا بعد أن نجحت في الحصول على حقوق نقل جميع مباريات المنتخب المصري بتصفيات كأس العالم 2022.

 

تردد قناة أون تايم سبورت on time sports الناقلة لمباراة مصر وليبيا:

- تردد القناة: 11861

- الاستقطاب: رأسي

- معدل الترميز: 27500

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5

 

- ترتيب منتخبي مصر وليبيا في مجموعتهما

يتصدر المنتخب الليبى قمة المجموعة السادسة حاليا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا،فيما يحتل منتخب مصر المركز الثاني بـ4 نقاط جمعهم من الفوز عل أنجولا بالقاهرة والتعادل ع الجابون بملعبها بهدف لمثله.

الحضور الجماهيري في مباراة مصر وليبيا

تقام مباراة منتخب مصر وليبيا بدون حضور جماهيرى بسبب فيروس كورونا، والاكتفاء بحضور ممثلى المنتخبين من الاتحاد المصرى والاتحاد الليبى الى جانب 150 إعلاميا مصريا وليبيا مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة مصر وليبيا مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

حكم مباراة مصر وليبيا

الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA قرر تعيين باسيفيك مانا من بوروندي لإدارة مباراة الليلة ويعاونه التنزاني فرانك كومبا والبوروندي ديزيريه نكورونزيزا وحكم رابع من رواندا صامويل اويكوندا، ويراقب المباراة توكو جويش من اريتريا.

 

مصر ليبيا منتخب مصر محمد صلاح 2021 الاتحاد المصري فيروس كورونا أون تايم سبورت

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