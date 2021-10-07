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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد صلاح ينشر صورة من تدريبات منتخب مصر استعدادا لـ ليبيا

محمد صلاح
محمد صلاح

شارك النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، صورة له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمد صلاح في الصورة بصحبة كيروش، ومحمد شوقي واحمد سيد زيزو  خلال التدريبات المسائية للفراعنة التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب استعداد لمباراتي ليبيا غدا".


وانضم اليوم محمد صلاح قائد المنتخب الوطني ونجم ليفربول الإنجليزي إلى معسكر الفريق ببرج العرب قادمًا من مطار القاهرة الذي وصله صباح الثلاثاء الماضي ، فيما يشارك مع المنتخب تدريباته المسائية التي أقيمت على ستاد الجيش ببرج العرب.

 

وبوصول صلاح تكتمل قائمة المنتخب المختارة لمباراتي ليبيا يومي الجمعة والإثنين المقبلين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات المجموعة الافريقية السادسة لكأس العالم .

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