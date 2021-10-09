صيام يوم المولد النبوي.. 7 بشارات في فضله

صيام يوم المولد النبوي.. تحل مساء يوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري وحتى مغيب شمس يوم الثلاثاء 19 أكتوبر ذكرى المولد النبوي الشريف، والتي تتزامن مع يوم 12 من ربيع الأول 1443هـ، ووسط دعوات التحريم للاحتفالات بذكرى مولده الشريفة وتحريم صيامه، يتسابق العلماء من أبناء المؤسسة الدينية في مصر إلى تصحيح المفاهيم وبيان ما ينبغي فعله حيال هذه الذكرى العطرة التي شرفت بها الأرض وفاقت في مقامها الأعياد والأيام.

صيام يوم المولد النبوي.. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن يوم الإثنين وصيامه بأنه قال ذلك يوم ولدت فيه، ورداً على سؤال: هل يجوز الصيام يوم المولد النبوي؟، قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إنه يجوز صيام يوم المولد النبوي، اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من ذلك شرعًا بأن يصوم المسلم في المولد النبوي.

وقال "جمعة" رداً على حكم الصيام يوم المولد النبوي، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يحتفل بيوم مولده بصيام كل يوم إثنين، وكذلك احتفل بصيام عاشوراء احتفالاً بنجاة سيدنا موسى عليه السلام من فرعون، واتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعة، على جواز صيامُ يومِ السَّبتِ وَحْدَه لسَبَبٍ كيوم عرفة أو غيره، أو إذا وافَقَ عادَةً للصَّائِمِ، ويجوزُ صَومُه مقرونًا بغيره.

كما يقول الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبى صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين وورد ذلك فى الأحاديث فيما معناه أنه كان يصوم يوم الإثنين، وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك قال "هذا يوم ولدت فيه".

وأضاف وسام خلال بث مباشر لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" :"نقول ذلك لمن يسأل هل صيام يوم ذكرى المولد النبوي الشريف بدعة؟، قائلاً: "إن النبى صلى الله عليه وسلم صام يوم مولده شكراً لله على نعمة الإيجاد وكان يحب يحتفل بالطاعة".

صيام يوم المولد النبوي.. كان النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم يوم الإثنين ويقول: «ذلكَ يَومٌ وُلِدتُ فيه» رواه مسلم من حديث أبي قتادة رضى الله عنه، فهو شكر منه عليه الصلاة والسلام على مِنَّة الله تعالى عليه وعلى الأمة بذاته الشريفة، فالأَولى بالأُمَّة أن تتأسى به صلى الله عليه وآله وسلم بشكر الله تعالى على منته ومنحته المصطفوية بكل أنواع الشكر، ومنها الإطعام والمديح والاجتماع للذكر والصيام والقيام وغير ذلك.

صيام يوم المولد النبوي.. وذكرت دار الإفتاء في بيانها حكم الاحتفال بالمولد النبوي أنه من أفضل الأعمال وأعظم القربات لأنها تعبير عن الفرح والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومحبة النبى صلى الله عليه وآله وسلم أصل من أصول الإيمان، وقد صحَّ عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لا يُؤمِنُ أَحَدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن والِدِه ووَلَدِه والنَّاسِ أَجمَعِينَ".

صيام يوم المولد النبوي



تتحقق بصيام ذكرى المولد النبوي عدة بشارات منها:

1- الصيام عبادة لا مثيل لها: شرع الله تعالى لعباده كثيراً من العبادات؛ كالذكر والصلاة والزكاة والصدقة والحج والعمرة، ومنها الصيام الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لا مثيل له، فقد جاء عن أبي أمامة، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: «عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ».

2- الصيام من أقوى الطرق وأسرعها في تزكية النفس، حيث يقول تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا}، والمعنى كما يقول ابن كثير: "قد أفلح من زكى نفسه، أي: بطاعة الله وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. {وقد خاب من دساها} أي: دسسها، أي: أخملها ووضع منها بخذلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل".

3- الصيام صحة وعافية للبدن، حيث الحافظ على النفس الإنسانية من أهم الضروريات التي جاء بها الإسلام، وقد بين الأطباء فوائد الصيام الصحية على جسم الإنسان، وأنه من أكثر الأدوية في علاج الكثير من الأمراض.

4- الصيام سبب عظيم في استجابة الدعاء، حيث ورد في كتاب الله عز وجل مقروناً بالصيام قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}.

5-الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، ومن بين الشفاعة في الآخرة ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، وعنه صلى الله عليه وسلم قوله:" الصِّيَامُ وَالْقُرْآنُ يَشْفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ فَيُشَفَّعَانِ".

6- الصيام يبعد صاحبه من دخول النار، ففي الحديث الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَصُومُ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، إِلَّا بَاعَدَ اللهُ، بِذَلِكَ الْيَوْمِ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا"، وعنه صلى الله عليه وسلم:"مَنْ صَامَ يَوْماً في سَبيلِ اللهِ جَعَلَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقاً كما بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْض".

7- الصيام سبب عظيم لدخول صاحبه الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ فِي الجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصَّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ: أَيْنَ الصَّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ".

أفضل صيغة للصلاة على النبي

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تجوز بأي صيغة، بشرط أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي أو صلِّ اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم تَرِد.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» (رواه البخاري).

وأشار إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يُعرض عن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويتركها فإن في تركها الشر الكثير؛ حيث إن تركها علامة على البخل والشح، قال النبي صلى الله عليه وسلم-: «كفى به شُحًا أن أُذكر عنده ثم لا يصلي علي» (ابن أبى شيبة في مصنفه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «البخيل من ذُكرت عنده ولم يُصلِّ على» (أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه).