دعوات الملايين أنقذت المرمي.. انتهاء الشوط الأول بتعادل سلبي بين مصر وليبيا

انتهت أحداث شوط المباراة الأول من لقاء منتخب مصر أمام نظيره الليبي بالتعادل السلبي في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

الشوط الأول..



بدأ محمد صلاح نجم منتخب مصر لمساته الأولى في المباراة بمراوغه رائعة لدفاعات ليبيا من الجبهة اليمنى للفراعنة، ولكن تم قطع الكرة بخطأ على لاعب ليبيا.

وفي الدقيقة السابعة من عمر المباراة توغل لاعبي ليبيا بين دفاعات منتخب مصر وحاولو الوصول إلى مرمى محمد الشناوي ولكن اقتنص الكرة أحمد فتوح ومنع الوصول إلى منطقة جزاء منتخبنا الوطني.

ومرر محمد صلاح كرة رائعة من خلف المدافعين في الدقيقة 8 من عمر المباراة، ولكن لم يستطيع مصطفى محمد أن يسيطر على الكرة وابتعدت حتى وصلت إلى حارس مرمى ليبيا.

ونفذ لاعبو منتخب مصر جملة رائعة من الجبهة اليسرى عن طريق عبد الله السعيد الذي مرر كرة لمصطفى محمد الذي سندها على محمد صلاح ولكن اقتنصها دفاع ليبيا.

ومن بعدها نظم منتخب مصر كرة أخرى ولكن لم يستطع استغلالها في تسجيل هدف تقدم على ليبيا.

ومرر محمد صلاح كرة رائعة في الدقيقة 16 من عمر المباراة انتزعت آهات الجماهير المتواجدة في مدرجات ملعب برج العرب، ومرت الكرة بطريقة غريبة من أمام قدم عبد الله السعيد ومصطفى محمد لم يستطيع أن يسجلها في المرمى الخالي.

ووصل منتخب ليبيا لأول مرة أمام مرمى منتخب مصر في الدقيقة 23 من عمر المباراة في كرة تكاد تكون هي الأخطر في المباراة بسبب خطأ من محمد النني الذي مرت منه الكرة للاعب ليبيا داخل منطقة الجزاء.

وسدد النني كرة غريبة في الدقيقة 24 من عمر المباراة من خارج منطقة الجزاء، مرت بعيدة للغاية عن مرمى محمد نشنوش حارس مرمى منتخب ليبيا.

وحرم القائم الأيمن لمرمى منتخب مصر لاعبي ليبيا من تسجيل الهدف الأول ف الدقيقة 40 من عمر المباراة.

وحاول عمر مرموش لاعب منتخب مصر أن يتوغل بين دفاعات منتخب مصر، في الدقيقة 41 من عمر المباراة وراوغ لاعبي ليبيا ووصل إلى منطقة الجزاء ومررها لمصطفى محمد الذي أعادها على خط منطقة الجزاء وسددها النني خارج المرمى.

وحصل منتخب مصر على ركلة حرة مباشرة من منطقة خطرة في الدقيقة 44 من عمر المباراة، وسددها محمد صلاح ولكن تصدى لها نشنوش حارس مرمى ليبيا.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالأتي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى

في الدفاع أكرم توفيق ومحمود الونش وأحمد حجازي وأحمد أبو الفتوح

في الوسط محمد النني وعمرو السولية وعبدالله السعيد

في الهجوم عمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفي محمد .

جاء تشكيل منتخب ليبيا على النحو التالى:

محمد نشنوش، صبو، التربي، الورفلي، المنير، الشريف، التهامى، المصراتي، اللافي، صولة، زعبية.

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