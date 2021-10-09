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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فوضى وفرار جماعي لآلاف المهاجرين في طرابلس.. فيديو

المهاجرين في طرابلس
المهاجرين في طرابلس

في مشهد فوضوي، فر آلاف المهاجرين غير الشرعيين من أحد مراكز الاحتجاز بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية والظروف غير الإنسانية التي يعيشون فيها داخله.

 

فيما أكدت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الجمعة، أن 5 مهاجرين على الأقل قتلوا بالرصاص في مركز احتجاز مكتظ في العاصمة الليبية طرابلس.

 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة نشرتها وسائل إعلام محلية في ليبيا لحظة هروب المهاجرين من مركز الاحتجاز في حي غوط الشعال، وانتشارهم في شوارع وأحياء العاصمة طرابلس.

 

كما وثقت لقطات أخرى إصابة عض المهاجرين المصابين، مما يرجح تعرضهم إلى إطلاق نار، في مشهد أثار الهلع بين سكان العاصمة طرابلس.

 

من جانبها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن "قوات الأمن الليبية اعتقلت أكثر من 5 آلاف مهاجر ولاجئ وطالب لجوء في حملة على مدى الأسبوع المنصرم ووضعتهم في مراكز احتجاز بالبلاد".

بينما ذكرت قناة "218" الليبية، أن "إدارة مركز التجميع والعودة في طرابلس أطلقت سراح المهاجرين المحتجزين لعجزها عن توفير احتياجاتهم الأساسية من أكل وشرب، بعد ازدياد عدد المحتجزين عقب الحملة الأمنية بقرقارش".

وقالت تقارير محلية إن قوات الأمن اعتقلت مجددا مجموعة من الفارين من مركز غوط الشعال للمهاجرين في جزيرة الغيران غرب طرابلس.

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في وقت سابق، أكدت منظمة "أطباء بلا حدود" أن السلطات الليبية احتجزت 5000 مهاجر على الأقل خلال 5 أيام ليزداد عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز بطرابلس ثلاثة أضعاف، محذرة من أن "المحتجزين يعيشون في "ظروف غير إنسانية".

طرابلس ليبيا المهاجرين مهاجرين غير شرعيين غوط الشعال هجرة ليبيا

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