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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ليبيا أكبر الأسواق المستوردة للسيراميك

صدى البلد

تراجعت صادرات السيراميك والقرميد والاسقف والطوب من الخزف خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 72 مليون دولار مقابل 80 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، بنسبة انخفاض 10%.

واشار المجلس التصديرى لمواد البناء والذى حصل “ صدى البلد ” على نسخة منه الى انه قامت مصر بتصدير السيراميك إلى  58 دولة منهم 13  دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من 2020 تشمل (جامبيا، بلجيكا، لاتفيا، البرازيل، هولندا، بوركينا فاسو، غينيا، كوسوفو، الصين الشعبية، جزر القمر الإسلامية، النيجر، مايوت، فيتنام).

وارتفعت صادرات مصر من السيراميك والأدوات الصحية بنسبة 15.2% خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2021 لتسجل نحو 182 مليون دولار في مقابل 158 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020.

وأشار إلى استحواذ 9 دول “ألمانيا، ليبيا، بريطانيا، الأردن، السعودية، إيطاليا، اليمن، تركيا، السودان” على 68.6% من صادرات الادوات الصحية والسيراميك بقيمة 124.941 مليون دولار.

صادرات مصر المجلس التصديري لمواد البناء صادرات السيراميك الصين الشعبية صادرات الأدوات الصحية

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