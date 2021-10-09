ولا ليلة من لياليك لـ محمد حماقي تريند رقم 1 على يوتيوب

حققت أغنية “ولا ليلة من لياليك” للفنان محمد حماقي، نجاحا كبيرا حيث حققت 1.25مليون مشاهدة، بعد وقت قصير من طرحها وإحتلت التريند رقم 1 على موقع “يوتيوب”.

“ولا ليلة من لياليك” كلمات: محمد عاطف، ألحان: تامر علي، توزيع وميكس: تميم، Dick Beetham :ديجيتال ماستر، جيتار: مصطفى أصلان – شريف فهمي، تنفيذ وتريات: تامر غنيم، قانون: ماجد سرور، ناي: أحمد خيري، عود: إسلام الاباتي.

وتقول كلمات الأغنية: “موضوع فراقك عني مش سهل وبسيط .. مطرح ما أروح بلاقيك قوام على بالي جيت .. إياك تصدق فكرة إن انت اتنسيت .. أنساك ده إيه! .. ده أنا عقلي مش مستوعب إننا غير زمان .. مين كان يصدق يوم مايجمعناش مكان .. خليتني أحاسب نفسي وفقدت الأمان .. بتسيبني ليه!”.

ولا ليلة من لياليك .. يا حبيبي من لياليك .. مش عارف أعيش غير بيك .. ده أنا سكني جوه عينيك .. على طول بفكر فيك .. والدنيا واقفة عليك .. يا حبيبي".



يذكر أن الميجا ستار محمد حماقي، أحيا أولى حفلاته عقب إطلاق أغاني ألبومه الجديد "يا فاتني" بالكامل والذي حقق ملايين المشاهدات بعد مرور ساعات علي صدوره وتصدر تريند مواقع التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى عرض صوره على برج خليفة بالإمارات العربية للاحتفاء به وسط جمهوره من مختلف الدول العربية والاوربية بمدينة دبي العالمية .

أقيم الحفل على شاطئ إحدى قرى مدينة الجلالة بالعين السخنة ويعد إمتدادا لرقي حفله في ختام سهرات صيف ٢٠٢١ بالساحل الشمالي، والذي أطلق عليه "أشيك حفل بالساحل" من حيث إقامته بجوار الشاطئ بالإضافة إلى رقي الحضور من صفوة المجتمع والمشاهير مع إختلاف أن جمهور السخنة غلب عليهم أبناء الجالية اللبنانية والعربية في مصر .

وصعد حماقي علي خشبة المسرح مرتديا الملابس التي يظهر بها في لعبة " فورت نايت" العالمية التي شهدت عرض أغانيه خلال اللعبة كأول مطرب في العالم العربي وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنوا" التي استقبله بها الحضور هتافات وصيحات الإعجاب بعدها اعرب عن سعادته بتواجده معهم وأجرى استفتاء سريع عن رأيهم بأغاني الألبوم الجديد وجاء الرد مباشرا من الجمهور الذي طالبه بتقديمها بالكامل .. ليلبي رغبتهم بتقدم أغنية "زيها مين" التي اشعلت المزيد من آجواء الإثارة ورقصات الفتيات.