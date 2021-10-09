خلل تقني في ويندوز 11 يبطئ أجهزة كمبيوتر معينة.. تعرف عليها

يعاني عدد كبير من مستخدمي نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز 11، من مشكلة كبيرة في بعض أجهزة الكمبيوتر بعد أيام من إطلاق نظام التشغيل للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "the sun" البريطانية، أشارت التقارير إلى أن تلك المشكلة تكمن في أجهزة الحواسيب العاملة بمعالجات شركة AMD المتوافقة مع ويندوز 11.



عيب تقني في نظام ويندوز 11 يؤدي لإبطاء أجهزة الكمبيوتر

ووفقًا لشركة AMD العملاقة لصناعة الرقائق، فإن أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم معالجاتها تكون أبطأ بنسبة تصل إلى 15 % بعد الترقية إلى نظام التشغيل الجديد من مايكروسوفت.

ويتسبب الخلل التقني في انخفاض الأداء في بعض التطبيقات عند استخدامها مع نظام التشغيل الجديد ويندوز 11.

وتقول AMD أن عناوين ألعاب الرياضات الإلكترونية هي من بين التطبيقات الأكثر تضرراً من الخطأ، مع انخفاض في الأداء بنسبة 15 في المائة.

ومع ذلك، فإن تأثير الأداء على معظم التطبيقات المتأثرة يتراوح بين 3 و5 بالمائة، وتقول الشركة المصنعة للرقاقات ومقرها كاليفورنيا إنها تعمل مع مايكروسوفت لحل المشكلة سريعا.

وتؤثر الأخطاء على كل معالج Ryzen مدعوم في الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز 11، وهذا يعني جميع الأجهزة التي تضم وحدات المعالجة المركزية Zen + و Zen 2 و Zen 3 التي تضم معالجات Ryzen 2000 و Ryzen 3000 و Ryzen 4000 و Ryzen 5000.