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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصعب أنواع الدهون الموضعية

ماجد زيتون يكشف أفضل الأنظمة الغذائية للتخسيس والوزن المثالي للأطفال |فيديو

الدكتور ماجد زيتون
الدكتور ماجد زيتون

تحدث الدكتور ماجد زيتون، إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، أفضل الأنظمة الغذائية للتخسيس والوزن المثالي للأطفال، مؤكدا أنه لا يوجد ما يسمى "بالدهون العنيدة"،  ولكن تسمى بـ السمنة الموضوعية لان كل الدهون ليها طريقة معينة فى التخسيس.

وقال ماجد زيتون، خلال لقائه ببرنامج "أنا والطبيب"، تقديم الإعلامية "ماري نعيم"، والمذاع على فضائية " صدى البلد 2"، الدهون فى الجسم لها ثلاثة أنواع، موضحا أن هناك طرق معينة في التخيسيس بين الرجال والسيدات، ولا يوجد شئ أسمه دهون بنية او داخلية او خارجية او ما شابه.

أصعب أنواع الدهون الموضعية

وكشف ماجد زيتون، عن أصعب أنواع الدهون الموضعية، وتستخدم أنواع معينة من العلاج، إضافة إلى كريم لشد الجلد بعد التخسيس، معقبا:" البروتوكول بلا جراحة".

وأشار إستشاري السمنة والتغذية العلاجية، إلى أن الدهون تكون في منطقة أسفل البطن وليست أعلى، مضيفا "كل الدهون يكون لها أجهزة معينة، ويتم التعامل معها على حسب نوعها لأن الدهون الصلبة لها أجهزة معينة".


وتابع  "بستغرب لما المريض يصر على استخدام جهاز معين لمنطقة معينة، لأن الأجهزة التي تستخدم يكون لها غرض معين وأماكن معينة"، موضحا: "الدهون عبارة عن أحماض دهنية ثلاثية".


وأوضح أن "جلسة العلاج تكون على 3 مراحل، عبارة عن تفتيت وحرق وصرف"، مردفا: "60% من تكون الخلايا الدهنية من المياه و40% عبارة عن أحماض دهنية ثلاثية".

ماجد زيتون استشاري السمنة والتغذية العلاجية الأنظمة الغذائية تخسيس الوزن المثالي

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