حرمته الظروف من المدرسة فاحترف الكاراتيه.. قصة شاروخان القنائي واعتزامه السفر إلى القاهرة سيرا على الأقدام

رؤيته يتحدث الهندية بطلاقة وسط أهالى قريته بمركز دشنا شمال قنا، يْشعر من يراه بأنه الشخص المتحدث حاصل على كورسات معتمدة أو خريج قسم لغات، فى حين أنه لم يحصل حتى على الشهادة الابتدائية ولا يجيد القراءة والكتابة، نظراً للظروف الاقتصادية التى حالت دون ذلك.



الكابتن سمير عدلى ، ابن قرية فاو بحرى، لقبه أهالى قريته، شاروخان القنائى لدوام التحدث بالهندية خلال تدريبات الكاراتيه التى احترفها بجدارة بعد أن تعلمها فى نادى الشبان بنجع حمادى وأصبح مدرباً تخرج على يديه الكثير من الأجيال بمركز دشنا.

سمير أو كما يحب أن يسمى نفسه شاروخان، يعتزم خلال الفترة القادمة السفر إلى القاهرة مشياً على الأقدام حباً و تشجيعاً للرياضة، ويسعى خلال رحلته إلى حث الشباب على ممارسة الرياضة.

قال سمير عدلى ٣٨ عاماً ، مقيم بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا، الظروف الاقتصادية حالت دون إكمالي التعليم فى المرحلة الابتدائية، فقررت ألا أستسلم لذلك وتعلمت الكاراتيه، بعدما تعلقت بمتابعة الأفلام الهندية وحباً فى شاروخان، وتمكنت خلال فترة وجيزة من احتراف الكاراتيه والحصول على عدد من الأحزمة آخرها البنى.

و تابع شاروخان القنائى، عدم حصولى على شهادة تعليمية حال دون حصولى على الحزام الأسود، لكننى لم أتوقف عن التدريبات وأتولى الآن تدريب الكثير من الأطفال لعبة الكاراتيه فى عدد من الأماكن الرياضية ومراكز الشباب.



و أضاف شاروخان القنائى، تعلمت اللغة الهندية من كثرة متابعة الأفلام الهندية، وحب الفنان الهندى شاروخان وأصبحت أتحدث بها بشكل دائم خلال التدريبات لأننى أشعر بأنها تعطينى دفعة قوية، فضلاً عن كونها لغة إنسانية تحمل الكثير من العاطفة.

و يحلم شاروخان القنائى، بدخول مجال التمثيل والوصول إلى الفنان الهندى شاروخان، لتتويج رحلته فى عالم الكاراتيه، واستثمار قدراتى فى الكاراتيه مع إجادتي للغة الهندية.



فيما قال صالح رسلان، محام، إن سمير عدلى، يهوى من البداية الأفلام الهندية وحفظ من خلالها الكثير من الكلمات التى يتحدث بها حالياً، بجانب وصوله إلى مرحلة متقدمة فى الكاراتيه، ما دفع أهالى القرية إلى إطلاق اسم شاروخان عليه.

و تابع رسلان ، بعد تداول الكثير من مقاطع الفيديو للكابتن سمير على مواقع التواصل الاجتماعي ، يسعى حالياً إلى تجربة جديدة تهدف إلى التوعية بأهمية الرياضة ، حيث قرر السفر إلى القاهرة مشياً على الأقدام وسوف نساعده فى هذه المبادرة بتوثيقها بشكل احترافي.

شاروخان القنائى

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