الإرهاق والتوتر.. أستاذة علم النفس تحذر من متلازمة الشاشة الإلكترونية.. فيديو

حذرت الدكتورة نهى النحاس، أستاذة علم النفس بالجامعة الأمريكية، من متلازمة الشاشة الإلكترونية.

وقالت "النحاس"، خلال استضافتها ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "القدرات في الأطفال تختلف من طفل لطفل آخر، وعندما نضع الامتحان نضع في الحسبان أن ذاكرة كل طفل تختلف عن الآخر".



وأشارت: "هناك متلازمة مستحدثة في العالم وهي متلازمة الشاشة الإلكترونية، وهي تظهر من كثرة الجلوس أمام الشاشة الإلكترونية، سواء شاشة التليفون أو الكمبيوتر"، مردفا: "الضغط العصبي الذي تسببه الشاشة يؤثر على تركيز الطفل وقدرة على التعامل مع الأشخاص".



وأوضحت: "المتلازمة مستحدثة ويتم عمل العديد من الدراسات عليها حاليا، لأنها تسبب الإصابة بالإرهاق والتوتر وعدم التركيز".