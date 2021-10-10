أحمد ناجي : كيروش مدرب "صايع" ويكفي قيادته لريال مدريد ومنتخب البرتغال

أكد أحمد ناجي، مدرب حراس المرمى بنادي سموحة، إن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب كبير وله سيرة ذاتية قوية، مشيرا إلى أنه يتمنى النجاح له في الفترة المقبلة.

وقال ناجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة، إن كيروش مدرب صايع في كرة القدم، ويكفي قيادته لتدريب ريال مدريد ومنتخب البرتغال.

وتصدر منتخب مصر مجموعته بـ7 نقاط، يليه المنتخب الليبى بـ6 نقاط، ثم أنجولا بـ3 نقاط، وأخيرًا الجابون بنقطة واحدة فقط.

و انتهت أحداث مباراة منتخب مصر أمام نظيره الليبي بفوز الفراعنة بهدف دون مقابل، في اللقاء المقام على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

و تمكن عمر مرموش من تسجيل الهدف الأول لمنتخب مصر في مرمى ليبيا عن طريق تسديدة صاروخية في الدقيقة 48 من عمر المباراة.