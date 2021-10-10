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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مياه القناة : مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا

مياه القناة : مستمرون
مياه القناة : مستمرون في تطعيم العاملين بلقاح فيروس كورونا

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة، اليوم الأحد، عن استمرار حملات تلقي العاملين في كافة قطاعات الشركة الثلاثة " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، للقاح فيروس كورونا، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة للحد من خطر انتشاره والحفاظ على صحة العاملين في الشركة وأسرهم.

 

وقال رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة، إنه جار استكمال التطعيم لباقي العاملين بمختلف مناطق وقطاعات الشركة، وتم التنسيق مع مديريات الصحة، لإرسال فرق لباقي فروع الشركة، حتى يتم الانتهاء من تطعيم جميع العاملين، ضد فيروس كورونا، وذلك للتيسير عليهم تلقي اللقاح، وحرصًا على صحتهم وسلامتهم، وتماشيًا مع توجهات الدولة، لتطعيم جميع العاملين، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة، أننا مستمرون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وتطهير وتعقيم المباني والمكاتب الإدارية، مع استمرار توزيع الكمامات الطبية على جميع العاملين في القطاعات ومحطات المياه والصرف الصحي والشبكات، في الثلاثة محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك حفاظا على العاملين وتوفير الحماية لهم حتى يقوموا بأداء عملهم على أكمل وجه.

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وأشاررئيس مجلس إدارة شركة مياه القناة ، إلى أن تلك الإجراءات الاحترازية تأتى في إطار حرص شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، على صحة وسلامة جميع العاملين للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء، مشددًا على جميع العاملين باستمرارية ارتداء الكمامات أثناء فترات العمل، مع استمرار إدارة السلامة والصحة المهنية بالشركة في أعمال التطهير التعقيم وتوزيع الكحول واتباع جميع التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا.

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