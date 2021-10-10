مع بدء العام الدراسي.. المواعيد الجديدة لمكاتب اشتراكات السكة الحديد

قامت هيئة السكة الحديد بتشغيل مكاتب الاشتراكات فترتين ( صباحية ومسائية ) على أن يبدأ العمل الساعة 7:00 صباحا وحتى الساعة 23:00 وذلك حتى 30 أكتوبر الحالي، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما يستمر تشغيل مكاتب الاشتراكات أيام الجمع والعطلات الرسمية فترة واحدة من الساعة 7:00 وحتى الساعة 15:00.

ووضعت الهيئة اللوحات الإرشادية على شبابيك صرف الاشتراكات توضح شروط استخراج الاشتراكات.

وقامت الهيئة باتخاذ كافة إجراءات الصيانة للقطارات وكذلك الاجراءات الاحترازية فى التعامل مع جمهور الركاب، وعلى الجمهور مراعاة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.