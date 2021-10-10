الغيابات تحاصر موسيماني قبل مواجهة الحرس الوطني

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي بعد ظهر الخميس المقبل إلى النيجر استعداداً لمواجهة الحرس الوطني في ذهاب دور الــ32 لدوري الأبطال الأفريقي المقرر لها السبت المقبل.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأحمر مرانه الرئيسي باستاد التتش صباح الخميس، قبل أن تنتقل البعثة إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة إلى النيجر، حيث تصل مساء ذات اليوم.

ويخوض الفريق الأحمر مراناً وحيداً فقط يوم الجمعة على ملعب المباراة قبل أن يخوض مواجهة الحرس الوطني السبت ثم يعود مباشرة إلى القاهرة.

وتحاصر الغيابات بيتسو موسيماني، المدير الفني، في تلك المواجهة، حيث يفقد كلا من بيرسي تاو ولويس ميكيسوني وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وحسام حسن لعدم القيد الأفريقي، ومحمد مجدي أفشة بسبب حصوله على إجازة زفاف، ومحمود متولي للإصابة، بجانب اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق الأحمر.

واستقر بيتسو موسيماني على إجراء تعديلات في التشكيلة التي سيخوض بها المباراة والتي ستكون بناءً على موقف اللاعبين المحترفين وموعد عودتهم للقاهرة، حيث من المقرر أن يبدأ بمحمد الشناوي في حراسة المرمى، ومعه أكرم توفيق (محمد هاني) وبدر بانون وأيمن أشرف وعلي معلول (محمود وحيد) وحمدي فتحي واليو ديانج (عمرو السولية) ومحمد محمود وحسين الشحات ومحمود كهربا ومحمد شريف.