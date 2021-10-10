بسبب التزويغ.. إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب في القليوبية للتحقيق

قرر الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة فى القليوبية، إحالة العاملين بـ6 مراكز شباب على مستوى المحافظة للتحقيق بسبب “التزويغ من العمل” وعدم الحضور، حيث قام بتكليف محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين ومحمد محمد إمام من العاملين بالإدارة بمتابعة عدد من مراكز الشباب بنطاق إدارتي طوخ وشبين القناطر.

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في إدارة شباب طوخ تم متابعة مركز شباب الناصرية ودندنا والدير وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل وتتخذ الإجراءات الاحترازية والوقاية ضد مرض كورونا.

كما شملت المتابعة في إدارة شباب طوخ مركز شباب ميت كنانة ومنشية مشتهر، ومشتهر، وتبين غياب بعض العاملين بهم. أما مركز شباب عرب الغديري وجد مغلقًا في أوقات العمل الرسمية.

وفي إدارة شباب شبين القناطر تم متابعة مركز شباب كفر طحوريا والأحراز، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل، أما مركز شباب القلزم وكفر الصهبي والشيخة سالمة مغلقين في أوقات العمل الرسمية. كما تابعت اللجنة الحضانة الكائنة بمركز شباب ميت كنانة ومركز شباب الناصرية بطوخ.

وأوصت اللجنة جميع مراكز الشباب بالعمل على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمرض كورونا المستجد وتنقية العضوية والعمل على زيادتها، في حين أمر الصبروط بإحالة العاملين المتغيبين للشؤون القانونية للتحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

من ناحية أخرى، تفقد اليوم عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربوية والتعليم مدرسة منارات الفكر الخاصة للغات بالقناطر الخيرية في أول يوم دراسي، حيث أكد المحافظ على انتظام سير العملية التعليمية وانتظام العمل بالمدرسة.

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية الفصول الدراسية لجميع المراحل الدراسية بالمدرسة مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفصول والتزام التباعد والتهوية الجيدة داخل الفصول وتوفير جو ملائم للطلاب لسير العملية على الوجه الأكمل حفاظا على صحة الطلاب بالمدرسة.

وأكد محافظ القليوبية ضرورة التنسيق المستمر بين مديريتي الصحة والتربية والتعليم لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من توافر المستلزمات الطبية بكميات كافية والرعاية الصحية مع تواجد الزائرة الصحية او المشرفة الطبية بالمدارس ، مضيفا أنه تم تخصيص الحصة الأولى لتوعية الطلاب بانتصارات أكتوبر المجيدة ودور القوات المسلحة المستمر في حماية الجبهة الداخلية والخارجية، وفي المشاركة في التنمية، وتعريف الطلاب بأهم الإنجازات والمشروعات التي تقوم بها الدولة لتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المدن وشرطة المرافق باستمرار حملات رفع الإشغالات وبؤر الباعة الجائلين وتكثيف النظافة بمحيط المدارس الخارجي، مؤكداً على دور مديري الإدارات والمدارس فى الاهتمام بالنظافة العامة داخل الفصول وسلامة الإضاءة وكفاءة الإنارة وتوافر التهوية الجيدة وسلامة مقاعد التلاميذ وزجاج النوافذ وصيانة دورات المياه، وكذلك تطهير خزانات المياه أعلى المدارس حرصاً على صحة وسلامة وراحة التلاميذ والمدرسين ولتوفير الجو الملائم لإتمام العملية التعليمية بنجاح.