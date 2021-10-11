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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي توضح تفاصيل إعلان المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP لعام 2021/2022 للمرحلة الجامعية الأولى

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اطار المبادرة المصرية اليابانية للتعليم يعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات (الادارة المركزية للبعثات) عن فتح باب التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منحاً دراسية لقضاء فصل دراسي او عام دراسي للمرحلة الجامعية الاولى على أن يتم التقديم الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للبعثات Eservices.cdm.edu.eg.

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واوضحت الإدارة أن ذلك إعتباراً من 1/10/2021 حتى 15/12/2021 مع ارفاق صوره ضوئية من جميع المستندات المطلوبة الكترونياً  ويتم تسليم الملف الورقي شاملاً كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا على النحو التالي:ـ

واشارت إلى أن مدة الدراسة باليابان كما يلى:ـ
- فصل دراسي واحد للمرحلة الجامعية الاولى

- عام اكاديمي للمرحلة الجامعية الاولى

كما اوضحت أن جميع المخصصات المالية المقررة وفقاً للتمويل المتاح وقد يتم تعديلها أو تطبق عليها تغييرات بالنقص أو الزيادة طبقا لظروف و رؤية الوزارة و لما تقرره الدولة المصرية و وزارة التعليم العالي و كذلك إدارة البعثات و اللجنة التنفيذية، وتتحمل البعثات كافة النفقات الخاصة بالبرنامج ( التأشيرة – تذاكر السفر ذهاباً وعودة – الاقامة   – المعيشة – رسوم الجامعة  ) ولا تتحمل البعثات ايه نفقات عن اصطحاب الأسرة او مرافقين لأى نوع من انواع الايفاد المشار اليها بعالية.

- شروط التقدم:ـ

-  الا يزيد السن عن 22 عاما في 1 اكتوبر 2021 ( تاريخ بداية الإعلان ).
-  ان يكون في الصف الثانى او الثالث الجامعي ( من تاريخ التحاقه بالجامعة)  بجامعة مصريه حكومية (بالنسبة لطلاب الكليات العملية تحتسب السنة الاعدادى عام دراسي ) أن يكون حاصل على GPA 3.2 او جيد جداً أو ما لا يقل عن 80% في السنوات السابقة ( كل عام على حده )  .

- ان يكون بيان التقديرات  المقدم موضح به الدرجة أو النسبة عن كل عام دراسى على حدى  ومعتمد ومختوم ان يقدم مستوى لغوى في اللغة الإنجليزية 5.5 ايلتس أو 59 في اختبار الـ IBT الدولي ما عدا اقسام اللغة اليابانية فيجب تحقيق مستوى N3الا يكون الطالب حاملا لاى جنسية أخرى مع جنسية جمهورية مصر العربية.

- ان يكون هناك اتفاقية تبادل طلابى بين الجامعة المصرية التى يدرس بها الطالب  واحد الجامعات اليابانية ولا يسمح للطالب للتقدم لاى جامعة أخرى

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بينما طريقه التقديم :

-يتم التقدم الكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية Eservices.cdm.edu.eg  علما بأن الموقع الإلكتروني سوف يتاح في 1 اكتوبر 2021 (الرجاء مراجعة الموقع بإستمرار). 
- يتم تسليم الملف الورقي شاملاً كافة أصول المستندات التي تم ارفاقها الكترونيا ـ بالعنوان التالي : (4 شارع ابراهيم نجيب – جاردن سيتى) .
- فى حالة عدم تقديم الملف الورقى يتم استبعاد الملف الإلكتروني بعد انتهاء مدة التقديم)

أخر موعد للتقديم الإلكتروني وتسليم الملفات الورقية هو يوم  15 ديسمبر 2021

 

وللمساعدة رجاء زيارة المواقع الأتية :

Japan Student Services Organization (JASSO): news on international education in Japan
www.Jasso.go.jp/en/
Student Guide to Japan: an essential book for study-in-Japan.

المبادرة المصرية اليابانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ادارة البعثات الادارة المركزية للبعثات الدراسة باليابان اخبار التعليم

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