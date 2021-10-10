3 قرارات لـ النيابة بواقعة العثور على جثة طفل بين الصخور بالإسكندرية

أصدرت نيابة العطارين في الإسكندرية عددًا من القرارات في واقعة العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة ملقى بين الصخور بمنطقة محطة الرمل.

وقررت نيابة العطارين بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول العثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة ملقى بين الصخور بمنطقة محطة الرمل، والتحفظ علي كاميرات المراقبة لفحصها لبيان هوية المتسبب في الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاه.

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تلقي اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة العطارين، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مجهول الهوية متوفي، بين الصخور بكورنيش محطة الرمل دائرة القسم.

وعلي الفور، انتقل ضباط مباحث قسم شرطة العطارين إلى مكان البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين ان الطفل حديث الولادة عمره أيام قليلة متوفي، ولا توجد به أي إصابات أو علامات توضح هويته وتم نقله الي مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.