لا حول له ولا قوة .. هانى حتحوت يعلق على فوز منتخب الأرجنتين علي أوروجواي

علق الاعلامى هناى حتحوت على فوز منتخب الارجنتين علي اوروجواي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التى اقيمت علي ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وغرد هانى حتحوت “ ماتش حلو قوي من الأرجنتين دفاعًا وهجومًا.. أوروجواي لا حول له ولا قوة أمام فوقان ميسي ورفاقه ”.

وحقق منتخب الأرجنتين الفوز علي منافسه اوروجواي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التى أقيمت علي ملعب "المونيمونتال"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.



وسجل ليونيل ميسي الهدف الأول لمنتخب الأرجنتين في الدقيقة 38 من عمر اللقاء وأضاف الهدف الثاني زميلة رودريجو دي بول في الدقيقة 44 من زمن المباراة .

وفي الشوط الثاني سجل منتخب الارجنتين الهدف الثالث عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 66 من عمر اللقاء .

بهذه النتيجة يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني في جدول ترتيب التصفيات المؤهلة لـ كأس العالم برصيد 22 نقطة في حين يحتل منتخب البرازيل صدارة الترتيب برصيد 28 نقطة .

وتوقف رصيد منتخب الاوروجواي عند النقطة 16 محتلا المركز الرابع .