وكيل تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة فى يومها الثاني .. صور

تابع عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح اليوم الأثنين انتظام الدراسة وانضباط العملية التعليمية بمدرستي إبن سينا الرسمية المتميزة لغات وعلم الروم ٢ للتعليم الأساسي وسط إجراءات احترازية محكمة في مواجهة كورونا .

وتفقد سلامة الفصول التعليمية والحجرات الدراسية ومعمل العلوم والمكتبة وقاعات الأنشطة متابعا المستوي العلمي والتحصيلي لطلاب الصفوف الأولي في مادة اللغة العربية واللغة الإنجليزية بالإضافة لمراجعة دفاتر تحضير المعلمين منبها بضرورة المراجعة اليومية لسجلات التحضير ومتابع شرح المحتوي الدراسي ومطابقته للجدول الزمني للمنهج وفق خريطة العام الجديد .

وتحدث وكيل الوزارة لأبنائه الطلاب خلال تفقده الفصول التعليمية عن الذكري الثامنة والأربعين لانتصار اكتوبر موضحاً دور المعلمين في تبصير ابنائنا الطلاب ليعرفوا تاريخ مصرنا المجيد وجسارة أبطال القوات المسلحة ورجال الجيش المصري العظيم الذين حطموا اسطورة الجيش الإسرائيلي .

ووجه مدير تعليم مطروح تعليمات محددة لمديري ابن سينا وعلم الروم ٢ بتغطية انتصار أكتوبر المجيد والدروس المستفادة منه علي مدار الشهر الجاري في سبيل تعميق حب الوطن والولاء والانتماء له والتضحية والفداء من أجل رفع راية مصرنا الغالية لتبقي دوماً خفاقة .

وأشاد وكيل الوزارة في نهاية جولته التفقدية بانضباط ونظافة المدرستين واتخاذهما كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد والتي تأتي حرصاً على سلامة الطلاب وكافة العناصر البشرية للعملية التعليمية .

مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة

مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة

مدير تعليم مطروح يتابع انتظام الدراسة