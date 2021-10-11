شريف عبد المنعم يكشف توقعاته لمباراة مصر وليبيا الليلة | شاهد

قال شريف عبد المنعم ، نجم النادي الأهلي ، ومنتخب مصر السابق ، إن لقاء منتخب مصر بمنتخب ليبيا في استاد برج العرب كان فائدة كبيرة للمنتخب في التعرف على اللعيبة المنتخب الليبي .

وأضاف شريف عبد المنعم ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " صباحك مصري " ، والمذاع على فضائية " ‘م بي سي مصر 2" ، أن المنتخب المصري نجح خلال المباراة الماضية مع المنتخب الليبي في التعرف على نقاط القوة الموجودة بالمنتخب الليبي .

وأشار "عبد المنعم"، إلى أن المنتخب الليبي سيسعى لكسب الثلاث نقاط ، متابعا :" عاوزين نشوف بعض التغيرات في نصف الملعب والتي تسفر عن الوصول للجول سريعا " .

وأردف: لازم يكون فيه توزان في نصف الملعب ، ولما هنبقى على الأرض الخصم هيكون في شدة أعصاب واضحة ، وعندي أمل أن الاعب محمد صلاح يكون ليه دور النهاردة .

وتابع : محمد صلاح لما بيكون موجود بيوقف خط الدفاع بتاع المنتخب الخصم ، واعتقد أنه كان مرهق في الماش اللي فات .

