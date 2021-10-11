تفوق على فيراتي وجورجينو.. أرقام جافي أصغر لاعبي إسبانيا في أمم أوروبية

انضم بابلو مارتن جافي ، لاعب وسط برشلونة الصاعد 17 عاما ، بشكل مفاجئ إلى تشكيلة إسبانيا التي أعلنتها المدرب لويس إنريكي لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في إيطاليا التى انتهت أمس الأحد.

وتوج منتخب فرنسا بلقب دورى الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

وشارك بابلو مارتن جافي، الذي مثل إسبانيا على مستوى الناشئين فقط واحتفل بعيد ميلاده 17 في أغسطس الماضي أساسيا في مباراتين مع الفريق الكاتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

ورغم خوض بابلو مارتن جافي ست مباريات فقط بجميع المسابقات كان هذا كافيا لإبهار لويس إنريكي وضمه للتشكيلة المؤلفة من 23 لاعبا.

كما انضم للتشكيلة لأول مرة يريمي بينو مهاجم فياريال 18 عاما في غياب ركائز مثل ألفارو موراتا وجيرار مورينو وتياجو ألكانتارا وسيرجيو راموس للإصابة.

وشارك الثنائي الواعد لاعب برشلونة الصاعد بيدري الذي تعافى من إصابة عضلية وإيريك جارسيا ضمن رباعي من برشلونة رغم البداية المتواضعة للفريق هذا الموسم فى صفوف الماتدور الاسباني.

صدى البلد يستعرض أرقام بابلو مارتن جافي منذ التحاقه بصفوف الماتدور الاسباني فى دورى الأمم الأوروبية.

شارك جافي بقميص الماتدور الاسباني أمام منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وساهم فى الإطاحة بالاتزورى وبلوغ منتخب بلاده إلى نهائي البطولة.

لمس جابي الكرة فى مباراة اسبانيا وإيطاليا 68 مرة بمعدل أكثر من ثنائى المنتخب الإيطالي فيراتي وجورجينيو.



جافي يعتبر لاعب من الطراز العالي رغم عمره الذى لم يتخطي ال 17 عاما فقط ولديه نضج تكتيكي أكبر من عمره.

وتميز جافي لاعب اسبانيا بالتحركات الواعية في الميدان وتمركزه، وطلب الكرة إضافة إلى قراءته الصحيحة لأكثر من وضعية لاتخاذ القرار المناسب.

ونجح منتخب اسبانيا بأدوات شابة 90٪ منها لا يملك 10 مباريات دولية ابرزها جابي 17 عاما وبينو 18 عاما وفاتي 18 عاما وبيدري 18 عاما أيضا.

لويس انريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا كسب الرهان على استقدام جابي لكونه ممتع جدا وناجح كذلك، ومبهر ويمتلك الثقة العالية بالنفس إلى جانب أداءه القوي داخل المستطيل الأخضر.

يعد جافي أصغر لاعب مثل المنتخب الإسباني في التاريخ، منذ التحاقه بصفوف الماتدور الاسباني يوم 6 أكتوبر الحالي، لاسيما وأنه اتسم بالجودة العالية في التمرير بكل أنواعه والقدرة على اللعب تحت الضغط والاجادة أمام وسط منتخب إيطاليا المكون من باريلا وفيراتي وجورجينيو، وكذلك امام فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.