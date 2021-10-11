عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تفوق على فيراتي وجورجينو.. أرقام جافي أصغر لاعبي إسبانيا في أمم أوروبية

جافي
جافي

انضم بابلو مارتن جافي ، لاعب وسط برشلونة الصاعد 17 عاما ، بشكل مفاجئ إلى تشكيلة إسبانيا التي أعلنتها المدرب لويس إنريكي لخوض نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، في إيطاليا التى انتهت أمس الأحد.

 

وتوج منتخب فرنسا بلقب دورى الأمم الأوروبية، بعد الفوز على إسبانيا بهدفين مقابل هدف.

 

وشارك بابلو مارتن جافي، الذي مثل إسبانيا على مستوى الناشئين فقط واحتفل بعيد ميلاده 17 في أغسطس الماضي أساسيا في مباراتين مع الفريق الكاتالوني في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

 

ورغم خوض بابلو مارتن جافي ست مباريات فقط بجميع المسابقات كان هذا كافيا لإبهار لويس إنريكي وضمه للتشكيلة المؤلفة من 23 لاعبا.

 

كما انضم للتشكيلة لأول مرة يريمي بينو مهاجم فياريال 18 عاما في غياب ركائز مثل ألفارو موراتا وجيرار مورينو وتياجو ألكانتارا وسيرجيو راموس للإصابة.

 

وشارك الثنائي الواعد لاعب برشلونة الصاعد بيدري الذي تعافى من إصابة عضلية وإيريك جارسيا ضمن رباعي من برشلونة رغم البداية المتواضعة للفريق هذا الموسم فى صفوف الماتدور الاسباني.

 

صدى البلد يستعرض أرقام بابلو مارتن جافي منذ التحاقه بصفوف الماتدور الاسباني فى دورى الأمم الأوروبية.

 

شارك جافي بقميص الماتدور الاسباني أمام منتخب إيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية وساهم فى الإطاحة بالاتزورى وبلوغ منتخب بلاده إلى نهائي البطولة.

 

لمس جابي الكرة فى مباراة اسبانيا وإيطاليا 68 مرة بمعدل أكثر من ثنائى المنتخب الإيطالي فيراتي وجورجينيو.


جافي يعتبر لاعب من الطراز العالي رغم عمره الذى لم يتخطي ال 17 عاما فقط ولديه نضج تكتيكي أكبر من عمره.

 

وتميز جافي لاعب اسبانيا بالتحركات الواعية في الميدان وتمركزه، وطلب الكرة إضافة إلى قراءته الصحيحة لأكثر من وضعية لاتخاذ القرار المناسب.

 

ونجح منتخب اسبانيا بأدوات شابة 90٪ منها لا يملك 10 مباريات دولية ابرزها جابي 17 عاما وبينو 18 عاما وفاتي 18 عاما وبيدري 18 عاما أيضا.

 

لويس انريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا كسب الرهان على استقدام  جابي لكونه ممتع جدا وناجح كذلك، ومبهر ويمتلك الثقة العالية بالنفس إلى جانب أداءه القوي داخل المستطيل الأخضر.

 

يعد جافي أصغر لاعب مثل المنتخب الإسباني في التاريخ، منذ التحاقه بصفوف الماتدور الاسباني يوم 6 أكتوبر الحالي، لاسيما وأنه اتسم بالجودة العالية في التمرير بكل أنواعه والقدرة على اللعب تحت الضغط والاجادة أمام وسط منتخب إيطاليا المكون من باريلا وفيراتي وجورجينيو، وكذلك امام فرنسا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

برشلونة صدى البلد راموس سيرجيو راموس منتخب فرنسا جافي منتخب اسبانيا

ترشيحاتنا

هل يجوز أخذ قرض لشراء سيارة بضمان الوديعة البنكية؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الاحتفاظ بتمثال على شكل حيوان في المنزل؟.. مستشار المفتي يجيب

سجل 73 هدفا .. أرقام وليد سليمان بـ قميص النادي الأهلي

وزير النقل : كل إمكانياتنا مُسخّرة للتعاون مع اليمن في جميع القطاعات|صور

في لقاء برئيس الهيئة| مدبولي : دفع الاستثمار دعم مباشر للاقتصاد الوطني

برلمانية: المعلم محور النهوض بالمنظومة التعليمية .. ويجب إيجاد بديل لـ التطوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

بالأسماء .. 6 لاعبين صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر وليبيا

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

قناة السويس تتصدر قائمة فوربس لأكبر 10 شركات لوجستية في الشرق الأوسط

لليوم الثاني.. استمرار البحث عن ميكروباص كوبري الساحل والغموض يسيطر على الحادث

مفاجأة فى حادث ميكروباص كوبري الساحل.. السور الحديدي مكسور بسبب اصطدام توكتوك

الحرارة تصل لـ 42 درجة.. تحذير هام من الأرصاد بخصوص منخفض السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

حكاية السهرة.. خناقة محمد فوزي وبوب عزام والكحلاوي على أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»

فيديو

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

فضحه ممثل شاب.. قصة اتهام شادي خلف بالتحرش وهتك العرض.. فيديوجراف

تشوهات نفسية.. تحذيرات طبية من مسلسل لعبة الحبار squid game‏.. فيديوجراف

كل ما تريد معرفته عن الأذان الموحد بعد تفعيله في 426 مسجدا

المزيد

ساحة رأي

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

آية السيد فرحات تكتب: الحياة نضال

داليا السبع تكتب: عندما اهتز العالم لإنقطاع الإنترنت

هبة مصطفي تكتب: بعيدًا عن راية الوهم

إبراهيم عطيان يكتب: كنَّا غُرباء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

المستشار أسـامة الصعيدي

«الوعي».. جهاز المناعة الوطني

اﻟﻤﺰﻳﺪ