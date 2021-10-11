عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلاح بيد الدولة.. أول قرار من مقتدى الصدر بعد تصدر انتخابات العراق

أول تعليق من مقتدى
أول تعليق من مقتدى الصدر على نتائج انتخابات العراق

قال مقتدى الصدر، في أول تعليق على تصدر التيار الصدري لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، إنه "لن يتم السماح برفع السلاح بعيداً عن يد الدولة"، مؤكدا عزمه محاسبة الفاسدين.

 

وقال مقتدى الصدر في كلمة متلفزة: "من الآن وصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة".

 

وأكد على ترحيب العراق بكل السفارات شرط أن تلتزم بدورها ولا تتدخل في الشأن العراقي، قائلا: "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة".

 

وأضاف مقتدى الصدر: "أي تدخل سيكون لنا موقف دبلوماسي أو ربما شعبي"، مشيرا إلى حرصه على توحيد صفوف العشائر ونعطيهم الدور الفاعل في حماية العراق.

بعد تصدره نتائج الانتخابات في العراق.. من هو مقتدى الصدر؟

لبنان يهنئ العراق بنجاح الانتخابات البرلمانية

وتابع: "سنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي، بجانب الاهتمام بالزراعة والتعليم والصناعة والصحة"، ودعا المواطنين إلى الاحتفال بنتائج الانتخابات دون مظاهر مسلحة، أو إزعاج الآخرين.

 

وكشفت نتائج أولية ومسئولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري في العراق عن أن رجل الدين مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية.

 

وبحسب التقارير والنتائج الأولية، حصل التيار الصدري على 73 مقعدا في البرلمان العراقي من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعداً.

العراق مقتدي الصدر التيار الصدري الانتخابات العراقية الانتخابات البرلمانية

موضوعات متعلقة

بعد تصدره نتائج الانتخابات في العراق.. من هو مقتدى الصدر؟

العراق.. نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 41%

ترشيحاتنا

والد ريهام عبد الغفور معلقًا على ظهورها بشورت: الدين قال أيه؟

بعد مراوغة الحارس.. عمر مرموش يهدر هدفا محققا أمام ليبيا

حكم الظلم وعقوبة الظالم .. الإفتاء: الله يعجل عقوبته في الدنيا

انفعل على عصام الحضري .. محمد الشناوي يخرج مصابا فى لقاء ليبيا

رئيس الوزراء يستكمل مناقشة ضوابط وآليات تنظيم السوق العقارية.. مدبولي: الهدف هو مساندة المطور العقاري الجاد والحفاظ على حقوق الحاجزين

بعد إصابة طويلة الأمد بـ كورونا.. هذا ما يحدث للجهاز العصبي اللاإرادي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لغز ميكروباص كوبري الساحل.. انتشال جزء السور المنهار من مياه النيل

شاهد.. كهربا يدعم جنش بعد بكائه على الهواء

مدبولي: حياة كريمة تجسد ملحمة للتشييد والبناء.. وتستهدف تغيير حياة سكان مصر للأفضل

مستشار الرئيس للصحة: يجب تطعيم الحوامل والمرضعات بلقاح كورونا.. فيديو

غدا.. قطع المياه عن مدينتين في المنوفية 8 ساعات

صدام عنيف.. صحيفة جنوب إفريقية تلمح لرحيل بيتسو موسيمانى عن الأهلي

أحمد ناجي : ما فعله الحضري مع رباعي المنتخب لا يجوز

قرار جمهورى بتعيين معاونين للنيابة العامة من دفعتى 2017 و 2018

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان رياضي لـ المحاربين القدماء في الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر.. صور

شاهد.. رسائل أبناء عمرو دياب له في عيد ميلاده

تجهيزات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة.. صور

جوهرة وهيثم نبيل وعساف يشاركان نديم نور الاحتفال بـ يا مدلع

فيديو

فيديوجراف.. اختفاء السيارة والضحايا.. استمرار لغز ميكروباص كوبري الساحل

سر الخزان 702 .. حريق الزهراني لغز جديد في لبنان .. فيديو

خالد الصاوي الأحدث.. نجوم أقعدهم المرض على كراسي متحركة.. فيديوجراف

ليست مشهدا من عمل درامي.. شاهد|طرق شيطانية لعصابة نسائية في اصطياد ضحاياها

المزيد

ساحة رأي

د. ضحى بركات تكتب: عام دراسى سعيد

د.هادي التونسي يكتب: تأملات في حفلة صاخبة

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «6»

فيروز نبيل تكتب: مفيش مستحيل

د.إيمان غنيم تكتب: تجربتي وعُرس النقابة الانتخابي

د. نجلاء شمس تكتب: الصراع الثنائي بين النوع الإنساني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الضغوط البيئية والمناعة العصبية النفسية

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: المعضلة الفرنسية

ريهام مازن

ماذا حدث في إسرائيل يوم كيبور؟

د.على ثابت

خسائرنا من أمريكا إلى الهند

د.مجدي بدران

الأمراض التنفسية الوراثية نتيجة زواج الأقارب

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة النجاح.. وحكاية «مرموش» مع «صلاح»

د. محمد مبروك

التطعيم ضد كورونا وحق المجتمع

إلهام أبو الفتح

خالد ميري.. مذيعًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ