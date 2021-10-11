السلاح بيد الدولة.. أول قرار من مقتدى الصدر بعد تصدر انتخابات العراق

قال مقتدى الصدر، في أول تعليق على تصدر التيار الصدري لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، إنه "لن يتم السماح برفع السلاح بعيداً عن يد الدولة"، مؤكدا عزمه محاسبة الفاسدين.

وقال مقتدى الصدر في كلمة متلفزة: "من الآن وصاعدا يجب حصر السلاح بيد الدولة".

وأكد على ترحيب العراق بكل السفارات شرط أن تلتزم بدورها ولا تتدخل في الشأن العراقي، قائلا: "كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل في الشأن العراقي وتشكيل الحكومة".

وأضاف مقتدى الصدر: "أي تدخل سيكون لنا موقف دبلوماسي أو ربما شعبي"، مشيرا إلى حرصه على توحيد صفوف العشائر ونعطيهم الدور الفاعل في حماية العراق.

وتابع: "سنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي، بجانب الاهتمام بالزراعة والتعليم والصناعة والصحة"، ودعا المواطنين إلى الاحتفال بنتائج الانتخابات دون مظاهر مسلحة، أو إزعاج الآخرين.

وكشفت نتائج أولية ومسئولون حكوميون ومتحدث باسم التيار الصدري في العراق عن أن رجل الدين مقتدى الصدر جاء في المرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية العراقية.

وبحسب التقارير والنتائج الأولية، حصل التيار الصدري على 73 مقعدا في البرلمان العراقي من إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغ 329 مقعداً.